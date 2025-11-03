Χριστοπούλου για Γκίλφοϊλ: «Δεν έχει ξαναγίνει πρέσβης να ξεκινά από τα μπουζούκια»

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα βρέθηκε στο τραπέζι της νέας τηλεοπτικής παρέας του Open, «Real View», με την Έλενα Χριστοπούλου, την Σοφία Μουτίδου, την Ελίνα Παπίλα και την Δάφνη Καραβοκύρη, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11).

Μεταξύ άλλων, οι τέσσερις κυρίες σχολίασαν το πάρτυ της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στον Κωνσταντίνο Αργυρό, παρουσία προσώπων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Όταν πήρε τον λόγο η Έλενα Χριστοπούλου δεν έκρυψε την ενόχλησή της με την επιλογή της κας Γκίλφοϊλ να πάει στα μπουζούκια, όντας μόλις λίγες ώρες στην Ελλάδα: «Αν σοβαρευτούμε λίγο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρέσβης να ξεκινά από τα μπουζούκια. Θα μπορούσε να πάει στην Ακρόπολη, θα μπορούσε να πάει στο Ζάππειο, θα μπορούσε να πάει στο Μέγαρο Μουσικής. Επέλεξε, όμως, να πάει στον Αργυρό», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης