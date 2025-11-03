H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο (01/11), κάνοντας δύο δημόσιες εμφανίσεις που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, αφίχθη στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου, συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου και κατευθύνθηκε αμέσως στη νέα της κατοικία, το Jeffreson House, που θα αποτελέσει τη βάση της για τα επόμενα χρόνια.

Το βράδυ του Σαββάτου παρέθεσε επίσημη δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και πολιτικών παραγόντων, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το βράδυ της Κυριακής η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το «παρών» στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο σπίτι της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη και του συζύγου της, Νίκου Τσάκου, και φωτογραφήθηκαν στην εντυπωσιακή βεράντα της με θέα την Ακρόπολη και το Ηρώδειο.

