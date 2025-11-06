Demi Moore: Η ομορφιά θέλει «θυσίες» και το απέδειξε με ένα χιουμοριστικό βίντεο

Μερικές φορές, το άψογο στυλ απαιτεί λίγη… σκληρή δουλειά.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Demi Moore μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα αστείο βίντεο όπου φαίνεται να παλεύει να φορέσει τα εξαιρετικά μακριά opera γάντια της, πριν την εμφάνισή της στα «Glamour Women of the Year Awards».

«Το όχι και τόσο λαμπερό παρασκήνιο πριν από τα @glamourmag Women of the Year Awards… τα γάντια δεν βγαίνουν!» έγραψε η 62χρονη ηθοποιός στο Instagram, συνοδεύοντας το βίντεο που δείχνει τον stylist Brad Goreski να προσπαθεί να φορέσει τα στενά λευκά Balenciaga couture γάντια στα χέρια της.

«Συνέχισε», ακούγεται να λέει ο Goreski, τραβώντας με δύναμη τα γάντια και σχεδόν ρίχνοντας την Moore προς τα πίσω. «Είσαι καλά; Χρειάζεσαι μια ακόμα ώθηση;»

https://www.instagram.com/reel/DQsEqE4j7P9/

Η πρωταγωνίστρια του «Substance», η οποία τιμήθηκε ως Global Woman of the Year στη τελετή στο Plaza Hotel, συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η διαδικασία θα έπρεπε να επαναληφθεί αργότερα.

«Jason, βλέπεις αυτό; Γιατί πρέπει να τα βγάλω και μετά να με βοηθήσεις να τα ξαναφορέσω. Είναι τόσο εφαρμοστά, που είναι τέλεια, αλλά αααχ», είπε στον μάνατζέρ της Jason Weinberg.

Ένας από τους συνεργάτες της, που βιντεοσκοπούσε την κατάσταση, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του, συγκρίνοντας τη διαδικασία με το να φοράς συμπιεστικές κάλτσες.

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο hairstylist της Moore, Δημήτρης Γιαννέτος και ο makeup artist Rokael Lizama.

Στα σχόλια, ένας θαυμαστής έγραψε: «Μια από τις θείες μου πάντα έλεγε "Οι γυναίκες υποφέρουν για να φαίνονται όμορφες". Φαίνεται ότι αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές».

Η αφοσίωση της Moore στα λευκά, λαμπερά γάντια spandex τελικά απέδωσε. Τα συνδύασε με ένα strapless μαύρο top και εφαρμοστό παντελόνι από την συλλογή του creative director Pierpaolo Piccioli για τον οίκο Balenciaga.

Η Demi Moore στα «Glamour Women of the Year Awards 2025» / AP

Σε νέα ανάρτηση μετά την βράβευσή της, η ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο της «σε όλες τις γυναίκες που έχουν απλώσει το χέρι τους προς εμένα, στις γυναίκες που ήρθαν πριν και άνοιξαν τον δρόμο για μένα, στις γυναίκες που περπατούν δίπλα μου και στις γυναίκες που θα ακολουθήσουν. Όταν μια γυναίκα ανεβαίνει, όλες ανεβαίνουμε», σχολίασε η Demi Moore.

https://www.instagram.com/p/DQruPfyDmbR/

