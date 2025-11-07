Ακύρωση της τελευταίας στιγμής για την εκπομπή του Jimmy Kimmel - Δεν βγήκε στον «αέρα»

Απογοητευμένοι έμειναν οι τηλεθεατές που συντονίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης για να παρακολουθήσουν την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, που ήταν «κονσέρβα» της προηγούμενης εβδομάδας.

Αν και επισήμως από το ABC δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για το επεισόδιο της Πέμπτη, ερωτηματικό υπάρχει και γι' αυτό της Παρασκευής. Σύμφωνα με το LateNighter, η ακύρωση «έχει να κάνει με ένα προσωπικό θέμα».

Η Beer, που ήταν προγραμματισμένη να είναι η μουσική καλεσμένη της Πέμπτης, σχολίασε στο Instagram Stories της. «Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, στο @jimmykimmellive χρειάστηκε να επαναπρογραμματίσει την εμφάνισή μου, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να μεταδοθεί απόψε, για μια μεταγενέστερη ημερομηνία».

Ήταν δύο ταραχώδεις μήνες για τον Kimmel, του οποίου η εκπομπή κόπηκε από τον αέρα τον Σεπτέμβριο μετά από σχόλια που έκανε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο οι αντιδράσεις και η κριτική στο ABC για λογοκρισία, τον επανέφεραν στις οθόνες στις 23 Σεπτεμβρίου.

Στους προγραμματισμένους καλεσμένους για την εκπομπή της Παρασκευήςμ η τύχη της οποίας παραμένει αβέβαιη, περιλαμβάνονται οι Maya Rudolph, Roy Wood Jr. και Wet Leg.