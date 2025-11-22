Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν πρόκειται να κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτo»

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε μοιράστηκε τα λόγια που της λένε όταν τη συναντούν στο δρόμο οι τηλεθεατές οι οποίοι την γνώρισαν μέσα από το «Πάμε Πακέτο».

«Ο κόσμος που με συναντάει μου μιλάει για το Πάμε Πακέτο, εξακολουθούν να το βλέπουν. Δεν πρόκειται να το κάνω ξανά. Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους. Αν ήταν να υπάρχει άλλη παρουσιάστρια, θα είχε βρεθεί ήδη», είπε η παρουσιάστρια στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

«Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην τηλεόραση με το ίδιο προϊόν, αν θα γυρίσω θα κάνω κάτι διαφορετικό που το έχω ήδη στο μυαλό μου, αλλά αυτό που σκέφτομαι κάτι που δεν αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων. Δεν έχω κάνει κάποια πρόταση», απάντησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.