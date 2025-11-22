Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται να ακουμπά την φουσκωμένη της κοιλίτσα

Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»
LIFESTYLE
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε πώς είναι έγκυος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται να ακουμπά την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Θαύμα μας, σε περιμένουμε», γράφει στη περιγραφή της δημοσίευσης, ενώ έκανε tag τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DRWs3iRDZ7e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

