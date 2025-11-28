Πασίγνωστος ηθοποιός με δική του εκπομπή στην ΕΡΤ

Οι άνθρωποι της ΕΡΤ ήδη σχεδιάζουν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος, με τις σειρές να πρωταγωνιστούν. Όμως, στα σχέδιά τους είναι και μία νέα εκπομπή με παρουσιαστή-έκπληξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η πρωτοποριακή εκπομπή, «Εκτός σχεδίου», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας. Η δημιουργική ομάδα της εκπομπής δουλεύει εντατικά, ενώ δεκάδες ηθοποιοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να βρεθούν στη σκηνή της αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας και να μοιραστούν το χιούμορ και την ενέργειά τους με το κοινό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρωτοποριακό αυτό project θα γυρίζεται ζωντανά, μπροστά σε κοινό, χωρίς προκαθορισμένο σενάριο.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Eurokinissi

Στο επίκεντρο της εκπομπής θα βρίσκεται μία πρωταγωνίστρια, η οποία υποδέχεται στο διαμέρισμά της –ένα χώρο που θυμίζει θεατρική σκηνή– τόσο τους αγαπημένους, σταθερούς φίλους της, όσο και καλεσμένους-έκπληξη. Οι προσκεκλημένοι θα είναι διάσημα πρόσωπα από διάφορους χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές, και συνήθως θα εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα, προσδίδοντας στην εκπομπή αμεσότητα και οικειότητα, αλλά και μια δόση αυθεντικής ζωντάνιας στο θέαμα.

Η ιδιαιτερότητα της εκπομπής έγκειται στον τρόπο λειτουργίας της: οι ηθοποιοί δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά λαμβάνουν αιφνιδιαστικές οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

