Στέλλα Γεωργιάδου: «Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου»

Για την κατάθεση συμμετοχής στον ελληνικό τελικό της Eurovision και έναν εμμονικό θαυμαστής που εξελίχθηκε σε καλό της φίλο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Στέλλα Γεωργιάδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Happy Day.

«Στον εθνικό τελικό έχω στείλει κι εγώ ένα τραγούδι, το οποίο πιστεύω ότι έχει την ταυτότητα της Ελλάδας και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εύχομαι να είμαι στους 28 που θα διαγωνιστούν», είπε αρχικά η γνωστή ερμηνεύτρια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε έναν θαυμαστής ο οποίο έγινε φίλος της. «Ένα απ’ τα παιδιά που στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμιά φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν. Με κοιτούσε μ’ έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει αλλά δεν τολμούσε, και αυτό με τρόμαζε γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν», εξομολογήθηκε η Στέλλα Γεωργιάδου.

«Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε και μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μια τούρτα και εκεί ήταν λίγο που βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι άνθρωπος είναι, τι παιδί ήτανε. Είναι ένας από τους στενούς μου φίλους ακόμα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

