Ελένη Καστάνη: «Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι για να χάσω κιλά, ήταν θέμα υγείας»

Η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξη της αναφέρθηκε στην προσπάθεια της να χάσει κιλά. Όπως είπε η ηθοποιός, ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια μέχρι να πετύχει την απώλεια βάρους. Έχοντας φτάσει πλέον από τα εκατό περίπου κιλά στα εξήντα οκτώ, έχει παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία της.

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύοµαι µε τα πολλά κιλά και ήταν θέµα υγείας σε εµένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το µεταβολικό σύνδροµο των κιλών, και είχα τον διαβήτη τύπου Β. Πάντα ο γιατρός µου έλεγε ''πρόσεχε'', γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις µου, ήταν χάλια. Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτήν τη στιγµή είµαι 68. Το όνειρό µου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», είπε η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Secret.

Στόχος της είναι να χάσει μερικά ακόμα κιλά μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα: «Τώρα είµαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόµα να χάσω, 2-3 ακόµα και είµαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου. Ο Φασουλής µού λέει: ''Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά''. Να φανταστείς, ακόµη η ψυχολογία µου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα µου είναι τεράστια», πρόσθεσε.