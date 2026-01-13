Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

Το τέλος των Onirama ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο frontman του συγκροτήματος, Θοδωρής Μαραντίνης, έπειτα από 25 χρόνια.

«Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα, είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους και η αναξιοκρατία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι που με ενοχλούν πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας αλλάζουν τα όριά σου και οι ανοχές σου. Δεν πρέπει όλο αυτό να γίνεται δημόσια. Για εμένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν μεγάλο τίτλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ…Είναι μια τεράστια αλλαγή», είπε ο Θοδωρής Μαρντίνης.

Οι Onirama ξεκίνησαν την πορεία τους το 2000 με τον Θοδωρή Μαραντίνη και τον Διονύση Φραντζή οι οποίοι γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Ιδρυτικά μέλη ήταν επίσης οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα έγινε μέλος ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το 2003 έγινε μέλος ο Χρήστος Τρεσίντσης και στα μέσα της ίδιας χρονιάς έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama, όνομα που προέρχεται από τη φράση «Τα Όνειρά μας».

Διαβάστε επίσης