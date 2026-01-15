«Πώς παίρνω το 100;» - Η Εύη Βατίδου μίλησε για την ατάκα που έμεινε στην ιστορία

Η Εύη Βατίδου σε live που έκανε πριν από μερικές ημέρες στο TikTok μίλησε για την viral ατάκα «πώς παίρνω το 100».

Η Εύη Βατίδου μίλησε για το περιστατικό που έγινε το 2004 έξω από το κανάλι του Alter. O Αλέξης Κούγιας ήταν εκνευρισμένος που δεν τον έβγαζαν τηλεφωνικά στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο στούντιο. Η σύζυγος του, Εύη Βατίδου, ήταν μαζί του και όταν έφτασαν στο Alter, η καγκελόπορτα του σταθμού ήταν κλειδωμένη.

«Πάρε το 100», είπε τότε ο Αλέξης Κούγιας στην Εύη Βατίδου, με την ίδια να τον ρωτά: «Πώς παίρνουν το 100;».

«Τότε μόλις είχε μπει στις σταθερές γραμμές το 210. Εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν απ’ το κινητό έπρεπε να βάλω μπροστά το 210. Δεν ήξερα ότι αν πατήσω κατευθείαν το 100 θα σε βγάλει στην Άμεση Δράση. Όταν μου είπε “πάρε το 100”, λέω πολύ απλά “πώς παίρνουν το 100”. Αυτή είναι η ιστορία», εξήγησε η Εύη Βατίδου για την ατάκα της που έγραψε ιστορία.