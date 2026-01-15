Χρήστος Φερεντίνος: «Καλομαθαίνει ο άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία»

Για την προσωπική του ζωή και τη νέα καθημερινότητα που κλήθηκε να διαχειριστεί μετά τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου, μίλησε ο Χρήστος Φερεντίνος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4».

«Όλα συνηθίζονται και ξεσυνηθίζονται. Και μετά, όταν ξανασυνηθίσεις, πάλι δυσκολεύεσαι να ξεσυνηθίσεις. Αν εννοούμε δηλαδή το πως ήμουν στο μεταβατικό στάδιο. Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα σοκ, σοκάρεσαι», εξομολογήθηκε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πως λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά», συμπλήρωσε ο Χρήστος Φερεντίνος.

