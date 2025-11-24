Κατερίνα Καραβάτου: «Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα να είναι ο Χρήστος Φερεντίνος»

Η Κατερίνα Καραβάτου εξομολογήθηκε ότι εάν παρουσίαζε εκπομπή με κάποιον άντρα παρουσιαστή θα διάλεγε τον Χρήστο Φερεντίνο, καθώς, όπως είπε, τον αγαπά και τον σέβεται πολύ. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», η παρουσιάστρια εξήγησε ότι θα επέλεγε τον Χρήστο Φερεντίνο καθώς υπάρχει και χημεία ανάμεσά τους.

«Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα να είναι ο Χρήστος Φερεντίνος γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ καλή χημεία. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι πολύ», είπε η παρουσιάστρια στην εκπομπή του MEGA, το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για το τηλεοπτικό της μέλλον και για το αν είναι ενήμερη για τα όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση, παρουσιάστρια είπε: «Θα ήθελα να κάνω πράγματα όπως μπορώ εγώ, και δόξα τω Θεό έχω την τύχη να τα κάνω. Παρακολουθώ πάντα πολύ τηλεόραση, εκτιμώ όλες τις προσπάθειες και αναγνωρίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο κάθε χρονιά. Δεν πρόκειται να σχολιάσω οτιδήποτε, δεν είναι η θέση μου και δεν πρέπει να είναι και δεν θέλω να το κάνω».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης