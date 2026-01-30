Η Γη της ελιάς spoiler: Το παράνομο ζευγάρι αποκαλύπτεται

Συνεχίζονται οι καθηλωτικές εξελίξεις στη Γη της ελιάς του MEGA. Τις επόμενες εβδομάδες, στο επίκεντρο μπαίνει η Φρύνη κι ο Κωνσταντίνος, όπως και ο Παυλής.

Χαρακτηριστικά, το παράνομο ζευγάρι πάει εκδρομή στην Αθήνα κι ενημερώνει μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή. Ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στη Φρύνη πως σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο από την Ισμήνη μόλις γεννήσει κι εκείνη παγώνει από την έκπληξή της. Ο Λυκούργος ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη.

Την ίδια ώρα, ο Κουράκος είναι απαρηγόρητος από τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και η Αριάδνη κάνει ό,τι μπορεί για να του συμπαρασταθεί, ενώ επιστρατεύει τον Στάθη και τον Τζον να του κάνουν παρέα. Ο Μανώλης επισκέπτεται τον Παυλή στην εντατική. Ο Παυλής δείχνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης.

Ο Στέφανος δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα του. Τόσο η Μαργαρίτα, όσο και η Βασιλική προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, αλλά τα τραύματά του από τον παρελθόν τον βασανίζουν.

