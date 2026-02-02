Σε τροχιά μυθοπλασίας - Οι επιστροφές και οι πρεμιέρες της εβδομάδας

Η νέα εβδομάδα φέρνει ενδιαφέρουσες αφίξεις στον τομέα της μυθοπλασίας και

επιστροφές σίριαλ, που είχαν πατήσει «pause» από τον Δεκέμβριο.

Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, στη βραδινή

ζώνη, αφού το κοινό έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ριάλιτι και σε δεκάδες σειρές.

Χαρακτηριστικά, αύριο Τρίτη, στις 22.30, στον ΑΝΤ1, κάνει come back η

κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;».

Στο νέο επεισόδιο, 10 ώρες πριν το πανηγύρι, o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο, ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό... Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες. Το πανηγύρι ξεκινάει, το σχέδιο της ανταλλαγής αρχίζει, όμως o Βλαχομίμης, o Τόλης και o Ζαμαγιάς αρχίζουν να πυροβολούν. Ένας τραυματισμός, ένα φορτηγό και τέσσερις κουκούλες είναι ο μοιραίος απολογισμός αυτής της αιματηρής γιορτής…

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, επίσης στο κανάλι του Αμαρουσίου, επιστρέφουν τα

«Παιχνίδια εκδίκησης».

Η Μαρίνα κι ο Χρήστος κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ο Κωστής δέχεται με πολλή χαρά το νέο. Η Χρύσα συγκινείται με τα νέα της Μαρίνας και του Χρήστου, ενώ η Κλέλια είναι ενθουσιασμένη που θα αναλάβει τον γάμο της Μαρίνας. Από την άλλη, η Μάγια είναι θυμωμένη με τους γονείς της επειδή επηρεάζονται από τον Χρήστο και στρέφονται εναντίον του Άγη.

Ο Μάρκος προσπαθεί μάταια να της μιλήσει, ενώ η Βάνα δεν θέλει να της πάνε

κόντρα από φόβο μην τη χάσουν όπως τον μεγάλο τους γιο. Ο Μάνος ζητάει από

την κόρη του να έρθει στον γάμο του με τη Χρύσα. Ο Χρήστος πηγαίνει στο

γραφείο του Άγη και του ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τη Μαρίνα, γεγονός που

θυμώνει τον Άγη. Η Άννα συναντά τη Μάγια μετά από καιρό, αλλά δεν καταφέρνει να της πει την αλήθεια για τον Άγη. Μετά από προτροπή του Χρήστου η Άννα στέλνει στον Άγη να βγουν για ποτό κι εκείνος δέχεται.

Στο μέτωπο του ALPHA, την Τρίτη, στις 22.30, θα ξαναδούμε το σίριαλ «Porto

Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασημίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης. Ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση με τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο, ενώ, παράλληλα, ο Καπετανάκος κερνάει περήφανος τον κόσμο της Τρούμπας, γιορτάζοντας το γκολ του Αντρέα στον πρώτο του αγώνα με

την φανέλα του Ολυμπιακού.

Η τυχαία συνάντηση της Βούλας με τον Αρχοντή έχει άσχημη κατάληξη για την ίδια, ενώ η Κοραλία σοκάρεται όταν η Βίκυ της εκμυστηρεύεται τις απειλές του Σήφη.

Τέλος, η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Όσον αφορά στις νέες σειρές;

Πρεμιέρα, με διπλό επεισόδιο, κάνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η νέα σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος και φανατικός εργένης, βλέπει όλη του τη ζωή να αλλάζει μπροστά στα μάτια του όταν η Κατερίνα, μια παλιά περιστασιακή του σχέση,

εγκαταλείπει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, ένα 5χρονο αγόρι που εκείνη ισχυρίζεται

ότι είναι γιος του Δημήτρη.

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία, οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του Βιργινία, κι από την άλλη η νέα του ζωή με τη Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Όταν ένα κρίσιμο ραντεβού γονιμότητας συμπέσει με τη σχολική γιορτή της μικρής Σοφίας, ο Νίκος καλείται να είναι παντού. Ο Ηρακλής, είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του. Προσπαθώντας να καλύψει το κενό, με χαρά και παιχνίδι, γεμίζει τη ζωή τους με πάρτι που ενοχλούν τη νέα του γειτόνισσά, τη Τζένη.

Στο MEGA, στις 5 Φλεβάρη, στις 22.20, θα δούμε την πρώτη επίσημη της σειράς

«Οι Αθώοι».

Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η ιστορία θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη.

Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη.

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος), όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την πρεμιέρα της

νέας σειράς της ΕΡΤ1 «Το τελευταίο νησί», στις 22.00.

Σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, θα καθηλώσει.

Αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη, πρωταγωνιστούν.