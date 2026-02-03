Mo Su-jin: Πέθανε ξαφνικά η 27χρονη τραγουδίστρια - Στο προσκήνιο οι αιφνίδιοι θάνατοι στην K-pop

Άγνωστα τα αίτια θανάτου, με τους θαυμαστές να αποχαιρετούν την τραγουδίστρια στα social media και την K-pop σκηνή να προβληματίζεται

Mo Su-jin: Πέθανε ξαφνικά η 27χρονη τραγουδίστρια - Στο προσκήνιο οι αιφνίδιοι θάνατοι στην K-pop

Η 27χρονη Kpop τραγουδίστρια Mo Su-jin

Σοκ έχει προκαλέσει στη διεθνή μουσική σκηνή ο αιφνίδιος θάνατος της Νοτιοκορεάτισσας K-pop σταρ Mo Su-jin, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους ξαφνικούς θανάτους νέων τραγουδιστών της K-Pop σκηνής.

Η Mo Su-jin, που γνώριζε τεράστια επιτυχία με τη μοναδική της παρουσία στην K-pop σκηνή, πέθανε ξαφνικά την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή δύο ημέρες αργότερα μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας της, Panic Button.

Άγνωστα τα αίτια θανάτου

Σε επίσημη δήλωσή της η εταιρεία ανέφερε: «Η οικογένεια πενθεί βαθιά μετά την αιφνίδια αυτή απώλεια. Σύμφωνα με την επιθυμία της, ζητούμε την κατανόησή σας καθώς δεν θα δοθούν λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου».

Η απόφαση αυτή έχει πυροδοτήσει ερωτήματα και έντονες φήμες, με τους θαυμαστές της να ζητούν απαντήσεις, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμούς.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ζήτησαν οι συγγενείς της, και η Mo Su-jin τάφηκε στο Eden Memorial Park στην πόλη Namyangju-si της Νότιας Κορέας.

Η μουσική πορεία της και η μετάβαση στη σόλο καριέρα

Γεννημένη το 1999, η Mo έγινε γνωστή ως βασική τραγουδίστρια του δημοφιλούς ντουέτου Acoustic Collabo, στο οποίο εντάχθηκε το 2019 έπειτα από ακρόαση ανάμεσα σε περισσότερους από 1.600 υποψηφίους. Με τη δική της φωνή, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Good To Be With You το 2020.

K-pop τραγουδίστρια

Η 27χρονη Mo Su-jin

Το 2021 οι Acoustic Collabo σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους λόγω μακροχρόνιας νομικής διαμάχης με την προηγούμενη δισκογραφική τους εταιρεία. Το 2022, η Mo συνέχισε σόλο καριέρα με το καλλιτεχνικό όνομα Clau:D, έχοντας στο πλευρό της τον κιθαρίστα και στενό της συνεργάτη Kim Seung-jae.

Μετά τον θάνατό της, ο Kim Seung-jae συγκίνησε με το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, λέγοντας: «Ήσουν η πιο κοντινή μου φίλη. Κανείς δεν με γνώριζε όπως εσύ».

Οι σκοτεινές απώλειες της K-pop σκηνής

Ο αιφνίδιος θάνατός της έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα ανησυχητική λίστα καλλιτεχνών της K-pop σκηνής που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, όπως οι Jonghyun, Sulli και Goo Hara, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της κορεατικής μουσικής βιομηχανίας.

Ο χαμός της Mo Su-jin αφήνει ένα τεράστιο κενό όχι μόνο στην κορεατική, αλλά και στη διεθνή μουσική σκηνή, ενώ το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της συνεχίζει να συγκλονίζει κοινό και καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Η Mo Su-jin προστίθεται ταυτόχρονα και στη σκοτεινή λίστα του «27 Club», μαζί με θρυλικούς καλλιτέχνες όπως οι Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain και Amy Winehouse.

