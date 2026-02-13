Η Jesy Nelson αποκαλύπτει ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πριν αποχωρήσει από τις «Little Mix»

Συγκλονίζει η εξομολόγηση της Jesy Nelson για την απόπειρά της να αυτοκτονήσει λίγο πριν εγκαταλείψει το διάσημο γυναικείο συγκρότημα «Little Mix».

Πέντε χρόνια μετά, η 34χρονη τραγουδίστρια «σπάει» τη σιωπή της στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Jesy Nelson: Life After Little Mix» και βάζει τέλος στις εικασίες που συνοδεύουν μέχρι σήμερα τους λόγους της αιφνίδιας αποχώρησής της από τις «Little Mix», σε μια περίοδο που το συγκρότημα σημείωνε εντυπωσιακή επιτυχία έχοντας κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts.

Οι Little Mix / AP

Η Nelson αποκάλυψε ότι η αδιάκοπη πίεση που συνόδευε μία τέτοια επιτυχία σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη ψυχική της υγεία, την οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση, τονίζοντας ότι λίγες ημέρες πριν το ανακοινώσει στα υπόλοιπα μέλη των «Little Mix» αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της κάνοντας υπερβολική χρήση ουσιών.

Τα μέλη του συγκροτήματος «Little Mix»: Από αριστερά προς δεξιά: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards και Jade Thirlwall / AP

Μιλώντας πρώτη φορά δημόσια για αυτό, η Νέλσον πρόσθεσε ότι είχε κάνει απανωτές εκκλήσεις για βοήθεια στις φίλες και συνεργάτιδες της για την δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε, με εκείνες να αδιαφορούν επιδεικτικά.

«Αυτό με έκανε να νιώσω τρομερά μόνη. Ένιωσα πως δεν υπήρχε λόγος. Ότι κανείς δεν νοιαζόταν», εξομολογείται συγκινημένη στο ντοκιμαντέρ.

Η συγκεκριμένη ήταν η δεύτερη φορά που η 34χρονη σταρ αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της μετά από υπερβολική δόση. Η πρώτη ήταν το 2013 — ένα περιστατικό για το οποίο είχε μιλήσει και στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του BBC «Jesy Nelson: Odd One Out».

Εξηγώντας γιατί αποφάσισε να μιλήσει τώρα, η Jesy Nelson τόνισε πως θέλει να βάλει οριστικό τέλος στη φημολογία που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και να μην αφήσει μία άσχημη περίοδο της ζωής της να επισκιάσει τα υπέροχα εννιά χρόνια φιλίας και συνεργασίας που έζησε με τα υπόλοιπα μέλη των «Little Mix».

Διαβάστε επίσης