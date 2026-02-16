Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους στο γόνατο - Ακυρώθηκαν παραστάσεις

Στην αναγκαστική διακοπή των παραστάσεων οδηγήθηκαν οι υπεύθυνοι της παράστασης «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», καθώς η Τάνια Τσανακλίδου εμφάνισε έντονους πόνους στο γόνατο το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου το απόγευμα, κατά τη διάρκεια του μιούζικαλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έπαιξε την τελευταία σκηνή υποβασταζόμενη, κρατώντας μπαστούνι, ενώ στο τέλος της παράστασης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Σε δήλωσή της στον ALPHA ανέφερε: «Είναι ένας παλιός τραυματισμός στο γόνατο που, λόγω κούρασης, επιβαρύνθηκε. Σε τρεις μέρες θα είναι όλα εντάξει. Λυπάμαι που ακυρώνουμε τις παραστάσεις, αλλά επιστρέφουμε σύντομα. Ήταν απολύτως ατυχές - βγήκα στην τελευταία σκηνή με μπαστούνι, με βοήθησε συνάδελφος. Με αγκάλιασαν και με στήριξαν».

Κλείνοντας, ζήτησε συγγνώμη, σημειώνοντας ότι εξαιτίας του τραυματισμού θα χαθούν δύο προγραμματισμένες παραστάσεις.

