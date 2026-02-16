Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους στο γόνατο - Ακυρώθηκαν παραστάσεις
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έπαιξε την τελευταία σκηνή στον «Αγαπητικό της Βοσκοπούλας» υποβασταζόμενη, με μπαστούνι, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Στην αναγκαστική διακοπή των παραστάσεων οδηγήθηκαν οι υπεύθυνοι της παράστασης «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», καθώς η Τάνια Τσανακλίδου εμφάνισε έντονους πόνους στο γόνατο το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου το απόγευμα, κατά τη διάρκεια του μιούζικαλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έπαιξε την τελευταία σκηνή υποβασταζόμενη, κρατώντας μπαστούνι, ενώ στο τέλος της παράστασης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Σε δήλωσή της στον ALPHA ανέφερε: «Είναι ένας παλιός τραυματισμός στο γόνατο που, λόγω κούρασης, επιβαρύνθηκε. Σε τρεις μέρες θα είναι όλα εντάξει. Λυπάμαι που ακυρώνουμε τις παραστάσεις, αλλά επιστρέφουμε σύντομα. Ήταν απολύτως ατυχές - βγήκα στην τελευταία σκηνή με μπαστούνι, με βοήθησε συνάδελφος. Με αγκάλιασαν και με στήριξαν».
Κλείνοντας, ζήτησε συγγνώμη, σημειώνοντας ότι εξαιτίας του τραυματισμού θα χαθούν δύο προγραμματισμένες παραστάσεις.