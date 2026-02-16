«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» - Από τον Φεβρουάριο στο Θέατρο Ακροπόλ

Το γνωστό και αγαπημένο έργο ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» - Από τον Φεβρουάριο στο Θέατρο Ακροπόλ
Elina Giounanli/nophoto.gr
Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας γίνεται μια ολοκαίνουρια παράσταση, με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση από τον Θοδωρή Οικονόμου και καινούριο κείμενο σε δεκαπεντασύλλαβο, στίχους και σκηνοθεσία από τον Γιάννη Καλαβριανό.

Βασισμένο στην πολυαγαπημένη ιστορία του ομώνυμου έργου του Δημήτριου Κορομηλά και φτιαγμένο από την αρχή, ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών: οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου μας καλούν να ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ελλάδας.

agapitikosgiounanli0092.jpg

Επί σκηνής, μια ζωντανή ορχήστρα από 5 σολίστες του είδους, όπου ο ήχος της γκάιντας και του κλαρίνου συνδιαλέγεται με τον ήχο του βιμπραφώνου και των κρουστών, του λαούτου, του ηλεκτρικού μπάσου και της ηλεκτρικής κιθάρας, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Έναν ήχο παραδοσιακό και ηλεκτρικό ταυτόχρονα, με τραχιές αλλά και ρομαντικές στιγμές.

agapitikosgiounanli0461.jpg

Τα τελευταία 130 χρόνια, το αγαπημένο έργο ανεβαίνει με τεράστια επιτυχία στις ελληνικές σκηνές και έγινε από ταινία, η πρώτη έγχρωμη και η πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, μέχρι θέατρο Σκιών.

agapitikosgiounanli0021.jpg

Το έργο: Στο ορεινό χωριό της Αρτοτίνας, η όμορφη Κρουστάλλω και ο φτωχός βοσκός Λιάκος αγαπιούνται στα κρυφά. Η Μάρω, η μητέρα της, αρνείται την πρόταση της Γιάνναινας, της μητέρας του Λιάκου, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν ο Μήτρος, που η Μάρω κάπου έχει γνωρίσει αλλά δεν θυμάται, φτάνει στο χωριό και ζητάει την Κρουστάλλω σε γάμο.

agapitikosgiounanli0010.jpg

Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά οδηγούν σε αδιέξοδα μέχρι να εμφανιστεί ο παντοδύναμος έρωτας σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας από το 1891 που πρωτογράφτηκε, έως σήμερα.

agapitikosgiounanli0456.jpg

Στο Θέατρο Ακροπόλ από τις αρχές Φεβρουαρίου, Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, των Θοδωρή Οικονόμου και Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, έρχεται να συγκινήσει, να ψυχαγωγήσει και να συναρπάσει το κοινό.

agapitikosgiounanli0441.jpg

Προπώληση : more.com

Εισιτήρια της παράστασης θα βρείτε εδώ

agapitikosgiounanli0032.jpg

Μουσική - ενορχήστρωση - διδασκαλία τραγουδιών: Θοδωρής Οικονόμου

Κείμενο - στίχοι - σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Κίνηση – Χορογραφία: Αλέξανδρος Κυριαζής

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Συνεργάτης διδασκαλίας τραγουδιών: Μυρτώ Τίκωφ

Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα/Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Θεατρολόγος - Επιμέλεια προγράμματος: Βάνια Παπανικολάου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Κωνσταντίνος Ζουρνάς

Video Graphics: Θωμάς Παλυβός

Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Διαδικτυακή επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ζουρνάς

Διεύθυνση & Εκτέλεση παραγωγής Αγνή Μοίρα, Αλεξάνδρα Μήτσου

Παίζουν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου

agapitikosgiounanli0160.jpg

Μουσικοί επί σκηνής:

Βαγγέλης Παρασκευαΐδης: Κρουστά - Βιμπράφωνο

Κώστας Φόρτσας: Γκάιντα - Κλαρίνο - Καβάλ - Ζουρνάς

Δημήτρης Χουντής: Σοπράνο Σαξόφωνο - Φλογέρες

Παρασκευάς Κίτσος: Ηλεκτρικό Μπάσο - Κλασική & Ηλεκτρική Κιθάρα

Κωνσταντίνος Τσιμπούκης: Μπάσο μπουζούκι - Λαούτο - Κιθάρα

Παραγωγή: ARISE ENTERTAINMENT AND MORE - ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ

