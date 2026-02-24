Μάριος Τσιλιγιάννης: Κερδίζει τις εντυπώσεις με τo single «Παραλιακή»!

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, Μάριος Τσιλιγιάννης δίνει συνέχεια στην επιτυχημένη συνεργασία του με την Orion Music.

Ο ανερχόμενος ερμηνευτής, ο οποίος έκανε την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση πριν ένα χρόνο με το τραγούδι του «Μείνε μακριά», επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός με νέο single, σε στίχους και μουσική του ίδιου!

Ο τίτλος του είναι «Παραλιακή» και πρόκειται για μια αισθαντική μπαλάντα που χαρακτηρίζει το ύφος και την ευαισθησία του ταλαντούχου ερμηνευτή!

Σε συνδυασμό με το εξαιρετικό βίντεο κλιπ του τραγουδιού, σε παραγωγή και σκηνοθεσία της ARSEL productions, μας προτρέπει να το βάλουμε στην μουσική καθημερινότητά μας!

Κυκλοφορεί από την Orion music, την εταιρεία που δημιουργήθηκε για να στηρίζει τους νέους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες.