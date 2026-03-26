Η Ριάνα αλλάζει... εθνικότητα - Πώς θα ήταν αν είχε γεννηθεί σε άλλες χώρες

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης όλα είναι δυνατά και οι χρήστες πειραματίζονται.

Σε ένα βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, οι θαυμαστές της Ριάνα, μπορούν να τη δουν να μεταμορφώνεται, αποκτώντας διαφορετικές εθνικότητες, αλλά και πως θα λεγόταν στις χώρες καταγωγής της...

Η σταρ παίρνει εμφανίζεται σε εναλλαγή πλάνων, ντυμένη με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, αλλά και το όνομα που θα είχε αν είχε γεννηθεί σε: Μογγολία, Αγγλία, Νορβηγία, Μεξικό, Σκωτία, Νότια Κορέα, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ρωσία, Ισλανδία, Τουρκία, Γαλλία και Νιγηρία.

RIHANA if She was born in other countries ?? pic.twitter.com/I1xgEglMrO — B,DGAF♉ (@batoneke) March 24, 2026

Η Ριάνα, με μητέρα αφρικανικής καταγωγής και πατέρα Ιρλανδό γεννήθηκε στα Μπαρμπάντος, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο απέκτησε το τρίτο παιδί με τον σύντροφό της A$AP Rocky. Έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot.