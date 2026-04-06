Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε το Πάσχα με διάθεση για «νέα ξεκινήματα»

Με διάθεση ανανέωσης και αισιοδοξίας, γιόρτασε το Πάσχα η Τζένιφερ Λόπεζ σηματοδοτώντας — όπως όλα δείχνουν — ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η 56χρονη σταρ μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram δύο φωτογραφίες όπου ποζάρει με bunny ears, αλλά και ένα στιγμιότυπο με πασχαλινά, ανοιξιάτικα μπισκότα, δίνοντας μια πιο χαλαρή και γιορτινή νότα στην ημέρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια έγραψε: «Καλό Πάσχα σε όλους! Ο Θεός μάς δείχνει ότι όλα τα θαύματα είναι δυνατά… Μπορεί να αναστηθεί και να φέρει νέα ζωή. Στα νέα ξεκινήματα».

«Είμαι στην ευτυχισμένη εποχή μου»

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εντυπωσιακών εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, με τίτλο «Up All Night», η οποία διήρκεσε τρεις μήνες και έκλεισε στα τέλη Μαρτίου.

Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση, η Λόπεζ είχε δώσει το στίγμα αυτής της περιόδου της ζωής της, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη δική της «ευτυχισμένη περίοδο» — μια φράση που έχει επαναλάβει και σε συνεντεύξεις της.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Nightline, μίλησε ανοιχτά για αυτή τη νέα φάση:

ότι για πρώτη φορά νιώθει πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη.

Όπως εξήγησε, από πολύ νεαρή ηλικία είχε πάντα μια σχέση στη ζωή της, κάτι που την έκανε να νιώθει πως πολλά πράγματα δεν ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό της. Σήμερα, όμως, βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα — πιο ήρεμη, πιο συνειδητή και, όπως λέει, πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

