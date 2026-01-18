Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

Η Τζένιφερ Λόπεζ φτάνει στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια

Στόχος επικριτικών σχολίων σε όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει η Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ για την «αγενή» συμπεριφορά της στις Χρυσές Σφαίρες που έγινε viral.

Η λαμπερή εκδήλωση είναι ευκαιρία για πολλές διασημότητες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το περίφημο Glambot, που δημιουργήθηκε από τον Cole Walliser, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε φημισμένο σκηνοθέτη μουσικών βίντεο τα τελευταία χρόνια.

(Το Glambot είναι ένας ρομποτικός βραχίονας που χρησιμοποιείται συνήθως στο κόκκινο χαλί για τη δημιουργία εντυπωσιακών, slow-motion βίντεο, μετατρέποντας απλά στιγμιότυπα σε viral περιεχόμενο).

Οι διάσημοι ποζάρουν σε ένα σημείο του κόκκινου χαλιού για μια στιγμή πάνω στο σημάδι, ενώ μια κάμερα περνάει από πάνω τους.

Από εκεί, το βίντεο επιβραδύνεται σε εξαιρετικά καθαρή ποιότητα, προσφέροντας μια εκπληκτική και λαμπερή εικόνα.

Συνήθως, οι διασημότητες είναι αρκετά καλές στο να χαιρετούν τον Walliser και να συνομιλούν μαζί του ενώ περιμένουν τη λήψη τους, αλλά οι θεατές έχουν επιτεθεί στη Λόπεζ μετά την κυκλοφορία του βίντεο της Glambot.

Προφανώς, το βίντεο την δείχνει να αγνοεί τον Walliser και να είναι «αγενής».



Κάτω από το βίντεο στο TikTok, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 28,1 εκατομμύρια φορές, οι χρήστες την επέκριναν, με έναν από αυτούς να λέει: «Μήπως έχω παραισθήσεις ή δεν είπε ούτε μια λέξη σε αυτόν τον άντρα;»

Ένας άλλος έγραψε: «Δεν του μίλησε καν!!!!»

Και κάποιος άλλος ισχυρίστηκε: «Είναι τόσο αγενής, φίλε».

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, η Olandria Carthen, διαγωνιζόμενη στο Love Island US 2025, δημοσιεύτηκε επίσης στην πλατφόρμα, οδηγώντας ορισμένους να συγκρίνουν τη συμπεριφορά της με αυτή της τραγουδίστριας.

Στο βίντεο, η Carthen φαίνεται να κρατά τα χέρια του Walliser καθώς συστηνόταν, συζητούσε και ζητούσε συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσει τον περιορισμένο χρόνο της μπροστά στην κάμερα.

Αποκαλώντας την «σεμνή» στα σχόλια, πολλοί είπαν ότι αυτό είναι κάτι από το οποίο η Λόπεζ θα μπορούσε να μάθει.

Κάποιος έγραψε: «Jlo, δες πώς λες γεια και ευχαριστώ».

Κάποιος άλλος είπε: «Η Τζένιφερ θα μπορούσε να μάθει μερικά πράγματα από αυτήν», και κάποιος άλλος έγραψε: «Δες JLO, έτσι συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος».

Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Λόπεζ και επεσήμαναν ότι απλώς έκανε τη δουλειά της σε μια πολυάσχολη εκδήλωση.

Πάντως, στους υπότιτλους στο βίντεο του Walliser, η JLo φαίνεται να λέει «γεια».

