Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

«Βροχή» τα επικριτικά σχόλια για τη συμπεριφορά της Λατίνας σταρ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

Η Τζένιφερ Λόπεζ φτάνει στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια

Invision/Jordan Strauss
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στόχος επικριτικών σχολίων σε όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει η Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ για την «αγενή» συμπεριφορά της στις Χρυσές Σφαίρες που έγινε viral.

Η λαμπερή εκδήλωση είναι ευκαιρία για πολλές διασημότητες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το περίφημο Glambot, που δημιουργήθηκε από τον Cole Walliser, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε φημισμένο σκηνοθέτη μουσικών βίντεο τα τελευταία χρόνια.

(Το Glambot είναι ένας ρομποτικός βραχίονας που χρησιμοποιείται συνήθως στο κόκκινο χαλί για τη δημιουργία εντυπωσιακών, slow-motion βίντεο, μετατρέποντας απλά στιγμιότυπα σε viral περιεχόμενο).

Οι διάσημοι ποζάρουν σε ένα σημείο του κόκκινου χαλιού για μια στιγμή πάνω στο σημάδι, ενώ μια κάμερα περνάει από πάνω τους.

Από εκεί, το βίντεο επιβραδύνεται σε εξαιρετικά καθαρή ποιότητα, προσφέροντας μια εκπληκτική και λαμπερή εικόνα.

Συνήθως, οι διασημότητες είναι αρκετά καλές στο να χαιρετούν τον Walliser και να συνομιλούν μαζί του ενώ περιμένουν τη λήψη τους, αλλά οι θεατές έχουν επιτεθεί στη Λόπεζ μετά την κυκλοφορία του βίντεο της Glambot.

Προφανώς, το βίντεο την δείχνει να αγνοεί τον Walliser και να είναι «αγενής».


Κάτω από το βίντεο στο TikTok, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 28,1 εκατομμύρια φορές, οι χρήστες την επέκριναν, με έναν από αυτούς να λέει: «Μήπως έχω παραισθήσεις ή δεν είπε ούτε μια λέξη σε αυτόν τον άντρα;»

Ένας άλλος έγραψε: «Δεν του μίλησε καν!!!!»

Και κάποιος άλλος ισχυρίστηκε: «Είναι τόσο αγενής, φίλε».

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, η Olandria Carthen, διαγωνιζόμενη στο Love Island US 2025, δημοσιεύτηκε επίσης στην πλατφόρμα, οδηγώντας ορισμένους να συγκρίνουν τη συμπεριφορά της με αυτή της τραγουδίστριας.

Στο βίντεο, η Carthen φαίνεται να κρατά τα χέρια του Walliser καθώς συστηνόταν, συζητούσε και ζητούσε συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσει τον περιορισμένο χρόνο της μπροστά στην κάμερα.

Αποκαλώντας την «σεμνή» στα σχόλια, πολλοί είπαν ότι αυτό είναι κάτι από το οποίο η Λόπεζ θα μπορούσε να μάθει.

Κάποιος έγραψε: «Jlo, δες πώς λες γεια και ευχαριστώ».

Κάποιος άλλος είπε: «Η Τζένιφερ θα μπορούσε να μάθει μερικά πράγματα από αυτήν», και κάποιος άλλος έγραψε: «Δες JLO, έτσι συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος».

Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Λόπεζ και επεσήμαναν ότι απλώς έκανε τη δουλειά της σε μια πολυάσχολη εκδήλωση.

Πάντως, στους υπότιτλους στο βίντεο του Walliser, η JLo φαίνεται να λέει «γεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επικίνδυνο challenge: Παιδιά κρεμιούνται από τον συρμό του τραμ ενώ βρίσκεται εν κινήσει

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ μίλησε με Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής του ράντσου, 4 φορές μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη και δεν είναι ο Ζελένσκι

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:35LIFESTYLE

Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες και αρπάζουν τα κοσμήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

20:19ΥΓΕΙΑ

Πώς μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ