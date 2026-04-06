Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

Έπειτα από πολυετή απουσία από τις πίστες και τη δισκογραφία του Πασχάλη Τερζή κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με την φωνή του

Ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απείχε συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το νέο του τραγούδι με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί».

Πρόκειται για μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους η Βίκυ Γεροθόδωρου, ενώ την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Αντώνης Γούναρης.

Ακούστε το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή:

Με αφορμή τη νέα αυτή κυκλοφορία, οι δημιουργοί του τραγουδιού φιλοξενήθηκαν το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Μιλώντας για την πρόσφατη συνεργασία τους, εξέφρασαν τον απόλυτο ενθουσιασμό τους για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα άφησαν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσουν και άλλα νέα κομμάτια με τον Πασχάλη Τερζή στο άμεσο μέλλον.

Αρχικά, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Αντώνης Γούναρης ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο τραγούδι εργάζονται αρκετό καιρό: «Δουλέψαμε για το τραγούδι αρκετό καιρό τώρα, γιατί είναι η φωνή από demo, που είχε κάνει πριν δυο, τρία χρόνια ο Πασχάλης με τον κύριο Νικολόπουλο. Τα σχόλια γενικά είναι από όλο τον κόσμο θετικά». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν κάποια demo που μπορεί κάποια στιγμή να βγούνε και κάποια άλλα κομμάτια».

Η στιχουργός, Βίκυ Γεροθόδωρου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία της με τον λαϊκό τραγουδιστή: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που συναντιέμαι πάλι με τον Πασχάλη και με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ο Πασχάλης που όλοι λατρεύουμε, που αγαπάμε. Υπέροχη φωνή, υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι θείο δώρο το να ερμηνεύουν τέτοιοι καλλιτέχνες τα τραγούδια μας».



Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκάλυψε ότι το τραγούδι ηχογραφήθηκε πριν από τρία «με μια κιθάρα και με ένα μπουζούκι. Τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά, πάω και με το μπουζούκι κάνουμε πλάκα, παίζουμε εκεί τραγούδια και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια. Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι δηλαδή, απλά απέχει από τη δουλειά και θα χαρεί πάρα πολύ. Χάρηκε πάρα πολύ τώρα που το άκουσε και επίσης οι φίλοι του, που είναι χιλιάδες και ακόμα φανατικοί. Νομίζω θα χαρούν όλοι και κάτι θα προσθέσει αυτό το τραγούδι

