Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση για την Ημέρα της Μητέρας - Σήμερα επιστρέφει στην εκπομπή

Η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας, μοιράστηκε στα social media φωτογραφία από το μαιευτήριο, λίγα λεπτά μετά τον τοκετό.

Η παρουσιάστρια του Alpha στις 3 Απριλίου έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την μικρή Ξένια.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα…ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη» Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η παρουσιάστρια.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει στο «τιμόνι» της παρουσίασης στην «Super Katerina».

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου δημοσιεύοντας στα stiories το τρέιλερ της επιστροφής της με πρώτο καλεσμένο τον Αναστάσιο Ροϊλό.

