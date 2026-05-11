Κατερίνα Καινούργιου: Υπέρλαμπρη και συγκινημένη επέστρεψε στην εκπομπή – Τα πρώτα λόγια

Όσα είπε η παρουσιάστρια μετά τη γέννηση της κόρης της…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μετά από 40 ημέρες απουσίας λόγω της γέννησης της κόρης της, Ξένιας.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε από το κοινό της.
  • Δήλωσε ότι η μητρότητα την έχει αλλάξει σημαντικά, προσφέροντάς της μια νέα νοοτροπία και προτεραιότητες στη ζωή.
  • Αποκάλυψε τον πρωινό αποχωρισμό της από την κόρη της και την ανησυχία της, καθώς και τις συμβουλές που έλαβε για να συνεχίσει τη δουλειά της.
  • Τόνισε τη σημασία της υγείας και της ευημερίας των παιδιών, εκφράζοντας την ευχή να είναι όλα τα παιδιά καλά και ευλογημένα.
Snapshot powered by AI

Σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA. Οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν στο πλατό ντυμένοι με μπλουζάκια που είχαν πάνω το μήνυμα, «Welcome back super mama».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλέ, τι συγκίνηση είναι αυτή; Πόσο ωραία πράγματα! Γεμάτο το γραφείο! Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Τι να πω; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε ενάμισης μήνας, ε;

Ευχαριστώ για όλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι, όλες αυτές τις μέρες, μού στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα… και θα μιλήσω πρώτα για σας εδώ. Πήρα τόση αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά ένιωθα σαν να είστε οικογένειά μου.

Το λέω με πολλή αγάπη. Λοιπόν… θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κι όλους εσάς. Ακόμα, έτσι, και κάτι να με άγχωνε, και κάτι να ένιωθα ότι μπορεί να μην πάει καλά, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και έχοντας πάρει τόσες ευχές, λέω “ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι να πάει στραβά”.

Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ; Νιώθω τόσο πλήρης… νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω; Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι “θα γίνεις μαμά και θα δεις, οι προτεραιότητές σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά”. Και νομίζω, έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι, πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει, και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής της. Παιδιά, δεν… δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις. Δεν περιγράφεται με τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε για τον πρωινό τους αποχωρισμό: «Της λέω, “πάει η μανούλα για λίγες ώρες στη δουλειά”, και νομίζω ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της, έτσι… απορημένα. Και μου λένε, “δεν καταλαβαίνει ακόμα, ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω”. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να ‘στε όλοι καλά. Και να κάνω και μια, έτσι, ευχή τώρα στους τηλεθεατές. Να πω ότι πάντα αγαπούσα τα παιδιά, πάρα πολύ. Και έλεγα… “Όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά”. Αλλά από τότε που έκανα παιδί, αυτό που είπα είναι: “Θεέ μου, το πιο σημαντικό… να είναι όλα τα παιδιά καλά. Να έχουν υγεία και να είναι καλά και ευλογημένα”. Τίποτα άλλο δεν μετράει, όλα τα άλλα έρχονται».

