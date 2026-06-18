Οι στυλιστικές συμβουλές της Σοφίας Καρβέλα μετά τις vintage αγορές της των «λερωμένων» τζιν

Snapshot Η Σοφία Καρβέλα έκανε αγορές από κατάστημα με ρούχα δεύτερου χεριού, επιλέγοντας διαφορετικά στυλ και έντονα χρώματα.

Αγόρασε «λερωμένα» τζιν, ανδρικά ρούχα και ένα μαύρο σακάκι που την έκανε να νιώσει «να έχει τον έλεγχο».

Προτιμά oversized ρούχα για την ποικιλία στυλ που προσφέρουν και θέλει να εκθέτει περισσότερο τον εαυτό της στυλιστικά.

Απέκτησε επίσης ένα κάδρο της Marilyn Monroe για να το κρεμάσει πάνω από το κρεβάτι της.

Παρά την αρχική χαρά από τα ψώνια, αισθάνθηκε ψυχική και σωματική εξάντληση και δήλωσε πως η ευχαρίστηση ήταν προσωρινή. Snapshot powered by AI

Μία «επίδειξη» των αγορών της από μαγαζί vintage έκανε η Σοφία Καρβέλα σε νέα της ανάρτηση στο Instagram.

Η στυλίστρια η οποία κάνει συχνές δημοσιεύσεις με τις επιλογές της, δίνοντας συμβουλές και αναδεικνύοντας ενδιαφέροντα καταστήματα, επέλεξε να κάνει τις αγορές της από κατάστημα με ρούχα από δεύτερο χέρι, επιλέγοντας πολλά και διαφορετικά στυλ.

Ανάμεσα στα ρούχα που επέλεξε ήταν κάποια «λερωμένα» τζιν τα οποία, όπως είπε, «την ξετρέλαναν», ανδρικά ρούχα, όπως ένα υπέροχο μαύρο σακάκι μέσα στο οποίο δήλωσε πως νιώθει «να έχει τον έλεγχο», αλλά και ιδιαίτερες ζώνες.

https://www.instagram.com/reel/DZsm6eYBeNJ/

Ανάμεσα στις πολλές σακούλες με τις οποίες γύρισε από τα ψώνια της, επέλεξε ορισμένα κομμάτια που της άρεσαν και τα συνδύασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κυριάρχα ήταν τα oversized κομμάτια, τα οποία όπως είπε τα προτιμά για τα πολλά στυλ που μπορεί να διαμορφώσει, ενώ παράλληλα προτίμησε και κάποια «έντονα» ρούχα με χρώματα και μοτίβα.

Αποκάλυψε πως έχει αποφασίσει να «εκθέτει» περισσότερο τον εαυτό της στυλιστικά για να μπορέσει να τον αγαπήσει περισσότερο, ενώ ανάμεσα στα αγαπημένα της αντικείμενα που αγόρασε ήταν και ένα κάδρο της Merilyn Monroe που θα κρεμάσει πάνω από το κρεβάτι της.

Το βίντεο έκλεισε με την ίδια να δηλώνει «εξαντλημένη ψυχικά και σωματικά» από τα ψώνια, τα οποία θεωρούσε ότι θα της έδιναν χαρά. Χαρακτήρισε αυτή την ευχαρίστηση προσωρινή και είπε πως τώρα «επιστρέφει στο μαύρο»

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