Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της σε μοναστήρι στην Τανζανία

Νέες φωτογραφίες από την σημερινή καθημερινότητα της μοναχής Φεβρωνίας (κατά κόσμον Ναταλίας Λιονάκη) είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσα από την εκπομπή «Super Katerina».

Η πρώην ηθοποιός ζει, πλέον, στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στην Κένυα, όπου πλέον είναι γνωστή ως μοναχή Φεβρωνία. Στις εικόνες εμφανίζεται μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω την εικόνα της εντυπωσιακής ηθοποιού που γνώρισε το κοινό πριν από αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ναταλία Λιονάκη βρίσκεται σε δύο μοναστήρια στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στην Νότια Τανζανία αλλά και στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στο οποίο βοηθάει να χτιστεί από το μηδέν.

Άνθρωποι που τη γνωρίζουν από κοντά περιγράφουν μια γυναίκα ήρεμη, χαμογελαστή και βαθιά αφοσιωμένη στην πίστη της, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί καμία δημοσιότητα και έχει ζητήσει να μην ενοχλείται. Όπως αναφέρουν, η ίδια έχει βρει την προσωπική της γαλήνη μέσα από το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί στην Αφρική, έχοντας αφιερώσει ολοκληρωτικά τη ζωή της στους συνανθρώπους της.

Διαβάστε επίσης