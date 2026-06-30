Σαν σήμερα 30 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Ιουνίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1908 - Έκρηξη της Τουνγκούσκα: Μία περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τουνγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60.000.000 δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιομέτρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων.
- 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Οι Βούλγαροι σφάζουν 650 Έλληνες αμάχους στο Δοξάτο Δράμας και ακολούθως το λεηλατούν και το πυρπολούν.
- 2002 - Η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στον τελικό στη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0.
- 2012 - Πεθαίνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Θύμιος Καρακατσάνης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:24 ∙ LIFESTYLE
Σαν σήμερα 30 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
00:26 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο
18:24 ∙ LIFESTYLE
Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ
18:15 ∙ LIFESTYLE