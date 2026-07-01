Ο Τομ Χάρντι θα επιστρέψει για την τρίτη σεζόν του «MobLand» παρά τις έντονες φήμες για αποχώρηση

Ο Τομ Χάρντι δεν θα αποχωρήσει τελικά από το «MobLand».

Παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν τον ηθοποιό να αποχωρεί από την επιτυχημένη σειρά λόγω σοβαρών ρήξεων που είχε με στελέχη της παραγωγής, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έλυσαν τις διαφωνίες τους και ο 48χρονος αναμένεται να επιστρέψει για την επόμενη σεζόν του «MobLand».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν της αγαπημένης σειράς.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, ο Χάρντι και τα στελέχη της παραγωγής συναντήθηκαν στο Λονδίνο για να συζητήσουν τα προβλήματά τους, και έτσι ο ηθοποιός θα επιστρέψει στη σειρά. Η τρίτη σεζόν του «MobLand» δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα προς το παρόν, αλλά δεδομένης της επιτυχίας της σειράς, η συνέχεια της είναι σχεδόν σίγουρη.

Η Χέλεν Μίρεν, η οποία υποδύεται την Μέιβ Χάριγκαν στο «MobLand», έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς τον Χάρντι και την επιστροφή του στη σειρά, τόσο στα social media όσο και σε συνέντευξή της στο Variety. Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ξανά με τον ηθοποιό, απάντησε: «Φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. «Αγαπώ τον Τομ, νομίζω ότι είναι καταπληκτικός ηθοποιός», είπε.

https://www.instagram.com/p/DY5OCaooXMr/

Ο Χάρντι υποδύεται τον «μεσολαβητή» Χάρι Ντα Σούζα στη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ την περασμένη άνοιξη και γρήγορα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας. Πέρα από τον Χάρντι, στην σειρά πρωταγωνιστούν οι Πιρς Μπρόσναν, Έλεν Μίρεν και Πάντι Κονσιντίν.