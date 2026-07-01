Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα για δύο, ούσα φαλακρή και με τομή – Το θεωρούσα υποχρέωσή μου»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την περίοδο που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Μίλτος Τσεκούρας

Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα για δύο, ούσα φαλακρή και με τομή – Το θεωρούσα υποχρέωσή μου»
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  • Η Δώρα Χρικού συνέχισε να εργάζεται παρά την ασθένειά της και ένιωθε υποχρέωση να στηρίζει τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια της μάχης με τον καρκίνο.
  • Κατάλαβε αργότερα ότι η προσπάθειά της να κρατήσει τη σχέση ενώ ήταν άρρωστη δεν ήταν φυσιολογική και ότι υπήρχε ψυχολογική κακοποίηση και από τις δύο πλευρές.
  • Η ψυχοθεραπεία την βοήθησε να συνειδητοποιήσει ότι δεν έπρεπε να αισθάνεται πως έπρεπε να εργάζεται για δύο, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Η ηθοποιός αναγνώρισε τις δυσκολίες της περιόδου και το βάρος των συναισθημάτων που βίωνε χωρίς αρχικά να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης.
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Η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού σε συνέντευξή της μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και τα όσα βίωσε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Η ηθοποιός μιλώντας στο «Καλύτερα Αργά» αναφέρθηκε στην περίοδο της ασθένειάς της, τονίζοντας ότι δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται, ενώ ένιωθε υποχρέωση να διατηρήσει τη σχέση της, καθώς είχε δεχθεί στήριξη από τον σύντροφό της τα χρόνια που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Είναι δύσκολο να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει 8 χρόνια από τη ζωή σου ‘θέλω να σηκωθείς και να φύγεις’. Από τα 8 χρόνια τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα. Ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τα συναισθήματα που βίωνε εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας ότι τότε δεν είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης: «Δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω ήταν ότι θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο που δεν θα χρειαζόταν να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή. Θεωρούσα με έναν τρόπο ότι ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια μου είπε: ‘Να σου πω, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι αυτό το σπίτι θα μπορεί να υφίσταται και χωρίς τη δική μου συνδρομή’. Άρχισα σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο ό,τι μου έχει δοθεί, το έχω δώσει πολλαπλώς πίσω. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι και εγώ με έναν άλλον τρόπο κακοποιημένη και ότι εγώ με έναν τρόπο έχω κακοποιήσει έναν άνθρωπο ενδεχομένως», αποκάλυψε η ηθοποιός.

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