Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας μας για ακόμη μία φορά, καθώς η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε αφήσει το στίγμα της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους.

Η ηθοποιός, που είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της στον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης 1ης Ιουλίου 2026 στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Ήταν 85 ετών.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Έχει παίξει σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Φιλμογραφία

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Η λεωφόρος της προδοσίας (1969) [Φιόνα]

Ορατότης μηδέν (1969) [Μαίρη]

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970) [Άννα]

Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971) [Λευκή]

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981) [Χαρά Φουρτούνα]

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989) [Μαίρη Ροδινού]

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) [μάνα]

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο.