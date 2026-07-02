Κάθριν Μπαχ: Η Νταίζη των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

Snapshot Η Κάθριν Μπαχ έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1980 ως Ντέιζι Ντιούκ στη σειρά «The Dukes Of Hazzard».

Η ίδια επέλεξε το χαρακτηριστικό στυλ της Ντέιζι, απορρίπτοντας την αρχική πρόταση των δημιουργών για φούστα τύπου «poodle».

Η Μπαχ παραλίγο να αρνηθεί τον ρόλο, αλλά τελικά τον απέκτησε μετά από προτροπή σεναριογράφου που γνώριζε προσωπικά.

Η σειρά ολοκληρώθηκε το 1985 και ακολούθησαν τέσσερις ταινίες, με την τελευταία το 2017.

Τον Οκτώβριο του 2023, η Μπαχ νοσηλεύτηκε λόγω εμβολής και έχει βιώσει δύο γάμους, με τον δεύτερο σύζυγό της να αυτοκτονεί το 2010. Snapshot powered by AI

Μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 και ήταν το όνειρο των περισσοτέρων ανδρών.

Η Κάθριν Μπαχ, γνωστή ως Ντέιζι Ντιούκ στη σειρά του CBS «The Dukes Of Hazzard», μονοπώλησε για 7 σεζόν το ενδιαφέρον.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στον χώρο του θεάματος στα μέσα της δεκαετίας του ’70, συμμετέχοντας τόσο σε τηλεοπτικά όσο και σε κινηματογραφικά έργα.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνεται επίσης η επιτυχημένη σαπουνόπερα «The Young And The Restless».

Η Μπαχ έχει συνεργαστεί με πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Μπερτ Ρέινολντς, η Τζέιμι Λι Κέρτις και η Κρίστεν Μπελ.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στις αρχές της εβδομάδας στο δυτικό Χόλιγουντ να κάνει βόλτα και η αλήθεια είναι ότι δεν θύμιζε αρκετά από την «εκρηκτική» εικόνα της.



Η ηθοποιός έχει περιγράψει πώς πήρε τον ρόλο για τους Ντιουκς, τον οποίο παραλίγο να αρνηθεί, αφού το πρακτορείο της την είχε απολύσει.

Σε συνέντευξή της στο Fox News το 2019, αποκάλυψε ότι ένας από τους σεναριογράφος της σειράς, ο Μπομπ Κλαρκ, με τον οποίο ο πρώην σύζυγός της, Ντέιβιντ Σο, είχε σχέσεις εκείνη την εποχή, την είχε προσεγγίσει για να κάνει οντισιόν.

«Πρέπει να του είχε πει τις ιστορίες μου, γιατί ο Μπομπ μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Δουλεύω σε αυτό το πρότζεκτ και σε σκεφτόμουν. Μου ανέφερε τις ιστορίες σου. Θα ήθελα πολύ να κάνεις οντισιόν για αυτόν τον ρόλο, της Ντέιζι Ντιούκ”. Εγώ απάντησα: “Όχι, όχι, όχι”».

Η Μπαχ παραδέχτηκε ότι «δεν πίστευα ότι είχα καμία ελπίδα. Αλλά εκείνος συνέχισε: “Θέλω πραγματικά να έρθεις”».

Μετά την οντισιόν της, θυμήθηκε ότι δέχτηκε ένα θερμό χειροκρότημα και πήρε τον ρόλο.

Όσον αφορά στην εμβληματική της ενδυμασία στη σειρά, η Μπαχ αποκάλυψε ότι η ίδια ήταν υπεύθυνη για αυτό το στυλ. Είπε ότι οι δημιουργοί της σειράς «ήθελαν να φορέσω μια φούστα τύπου “poodle” που να ταιριάζει με το τραπεζομάντιλο.

«Είπα: “Θέλετε να ταιριάζω με το τραπεζομάντιλο; Αυτό είναι εξευτελιστικό για τις γυναίκες”. Εκείνοι απάντησαν: “Δεν το σκεφτήκαμε εμείς αυτό!”»

Η Μπαχ θυμήθηκε ότι πήρε τα «τζιν σορτς που δεν μπορούσα ποτέ να τα φτιάξω σωστά, με καουμπόικες μπότες και ένα μικρό τοπ… Τους άρεσε πολύ».

Τη σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε το 1985, ακολούθησαν τέσσερις ταινίες, με την πιο πρόσφατη να είναι το «The Dukes Of Hazzard: The Beginning» (2017).

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Μπαχ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, όταν νοσηλεύτηκε λόγω εμβολής.



Η Μπαχ ήταν παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Σο από το 1976 μέχρι το 1981. Αργότερα, το 1990, παντρεύτηκε τον δικηγόρο του χώρου του θεάματος Πίτερ Λόπεζ και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά. Το 2010, ο Λόπεζ αυτοκτόνησε σε ηλικία 60 ετών.