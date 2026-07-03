Ναταλία Λιονάκη: Το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική και οι δύο μονές που μοιράζει τη ζωή της

Η Ναταλία Λιονάκη έχει βρει την απόλυτη γαλήνη και ευτυχία μέσα από τον ιεραποστολικό της έργο στην Αφρική.

Η μοναχή Φεβρωνία μοιράζει, πλέον, τη ζωή της ανάμεσα σε δύο μονές, στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία και στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας συμβάλλοντας ενεργά και στο έργο ανέγερσής του.

Μέσα από την εκπομπή «Super Katerina» ήρθαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τη μοναστική ζωή της πρώην ηθοποιού στην Αφρική.

Από το 2009 που αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια μέχρι σήμερα ζει με την συνειδητή απόφασή της και δεν έχει μετανιώσει στιγμή για την επιλογή της. Μέσα από το μοναχισμό και την προσφορά έχει βρει την πληρότητα, την πνευματική ηρεμία και την ευτυχία που αναζητούσε.

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