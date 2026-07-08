Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

Snapshot Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου, γνωστή ως «βίλα του Αλεξανδράκη».

Η βίλα είχε νοικιαστεί από τον ηθοποιό τη δεκαετία του ’60 και αποτέλεσε προσωπικό του καταφύγιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην κατοικία φιλοξενήθηκαν καλλιτέχνες και το συνεργείο της ταινίας «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», δίνοντας επιπλέον αίγλη στο ακίνητο.

Μετά τον Αλεξανδράκη, η βίλα ενοικιάστηκε στον Χριστόφορο Κατσάμπα, ιδιοκτήτη της Πειραϊκής Πατραϊκής, που δεχόταν εκεί σημαντικά επιχειρηματικά ονόματα.

Η βίλα, πλήρως ανακαινισμένη με ιδιωτική παραλία και πετρόχτιστη εξέδρα, πωλείται από ξένους επενδυτές με τιμή περίπου 800.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

«Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου» σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso».

Η βίλα είναι χτισμένη σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, εκεί όπου τη δεκαετία του ’60 ο μεγάλος σταρ του θεάτρου και κινηματογράφου Αλέκος Αλεξανδράκης συνήθιζε να απολαμβάνει τις ελεύθερες ώρες του μαζί με τα δύο παιδιά του καθώς και την τότε σύζυγό του Βερένα Γκάουερ!

Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τις χιλιάδες θαυμάστριές του που τον πολιορκούσαν σε κάθε του βήμα, ο μεγάλος σταρ της εποχής είχε νοικιάσει για περισσότερο από μια δεκαετία τη συγκεκριμένη βίλα, με σκοπό να ηρεμεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, με το προσωπικό του «καταφύγιο» να γίνεται μέρος της ζωής του! Γι’ αυτό άλλωστε από τότε έως σήμερα όλοι αποκαλούν το συγκεκριμένο οίκημα «βίλα του Αλεξανδράκη»!

Γυρνώντας πίσω στο χθες και στην ιστορία της βίλας, φτάνουμε στην εποχή που ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρίσκεται στο ζενίθ της καριέρας του. Η μία ταινία διαδέχεται την άλλη και θεωρείται ο απόλυτος ζεν πρεμιέ. Οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί κόβουν εκατομμύρια εισιτήρια και στο θέατρο γίνεται το αδιαχώρητο. Ήταν τόσο δυνατά το εκτόπισμα του ονόματός του και η λάμψη του που η συγκεκριμένη βίλα, όπως προαναφέραμε, αμέσως πήρε το επώνυμό του!

Την εποχή μάλιστα που είχε ενοικιαστεί από τον τεράστιο ηθοποιό γίνονταν γυρίσματα στην περιοχή για τη θρυλική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Τα γυρίσματα έγιναν τόσο εντός του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής όσο και στα παραθαλάσσια ταβερνάκια που υπήρχαν εκεί γύρω.

Σύμφωνα με τις τότε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο Αλέκος Αλεξανδράκης σε ένα από τα γυρίσματα της συγκεκριμένης ταινίας φιλοξένησε όλο το συνεργείο και τους συντελεστές της Φίνος Φιλμ στην εξοχική του κατοικία, κάτι που έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως τις περασμένες δεκαετίες τόσο η περιοχή Νεράκι όσο και η Κινέτα, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, είχαν μεγάλη αίγλη, γι’ αυτό όλα τα μεγάλα ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο είχαν αποκτήσει εκεί το δικό τους σπίτι!

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης σταμάτησε να νοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν μετακόμισε στην περιοχή της Γλυφάδας, με σκοπό να βρίσκεται και κοντά στη δουλειά του.

Η βίλα πάντως έζησε μεγάλες δόξες όχι μόνο κατά την περίοδο που την είχε ο ηθοποιός, αλλά και ύστερα από αυτόν, καθώς είχε ενοικιαστεί στον ιδιοκτήτη της θρυλικής βιομηχανίας υφασμάτων Πειραϊκή Πατραϊκή Χριστόφορο Κατσάμπα, ο οποίος είχε φιλοξενήσει σε αυτή μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα της εποχής εκείνης.

Η «βίλα Αλεξανδράκη», η οποία έχει ιδιωτική παραλία αλλά και πετρόχτιστη εξέδρα για να δένουν σκάφη, βρίσκεται σχεδόν απομονωμένη και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, σε ένα υπέροχο τοπίο με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Πριν από αρκετά χρόνια, πωλήθηκε από τους ιδιοκτήτες σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι με τη σειρά τους αποφάσισαν φέτος να την πουλήσουν, αντί περίπου 800.000 ευρώ.

Πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένη κατοικία, η οποία διατηρεί τα χαρακτηριστικά της από εκείνη την εποχή που χτίστηκε με πέτρα και ξύλο, ενώ όλο το σπίτι βλέπει στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη μεσίτρια Μαρία Καστάνη, πρόκειται για ένα κόσμημα της περιοχής, με τόσα προνόμια που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος σήμερα.