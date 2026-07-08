Ιορδάνης Χασαπόπουλος: H εξομολόγησή του στον «αέρα» - «Μπαίνω για χειρουργείο»

Snapshot Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ότι θα υποβληθεί σε μικρή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Η νοσηλεία του θα είναι σύντομη, με παραμονή μίας ημέρας στο νοσοκομείο.

Η εκπομπή ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο της στις 10 Ιουλίου, και από τις 13 Ιουλίου την παρουσίαση θα αναλάβουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ από το σπίτι, καθώς θα βρίσκεται σε ανάρρωση μετά την επέμβαση.

Η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε χιουμοριστικά ότι η επέμβαση γίνεται γιατί ο Χασαπόπουλος θέλει να χορεύει την επόμενη χρονιά. Snapshot powered by AI

Μια προσωπική ανακοίνωση έκανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι θα υποβληθεί σε μικρή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Ο δημοσιογράφος μίλησε για το θέμα στον αέρα της πρωινής εκπομπής, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, εξηγώντας πως η νοσηλεία του θα είναι σύντομη.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως θα μείνει μία μέρα στο νοσοκομείο, ενώ η Ανθή Βούλγαρη έκανε και μια χιουμοριστική αποκάλυψη.Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως θα μείνει μία μέρα στο νοσοκομείο, ενώ η Ανθή Βούλγαρη έκανε και μια χιουμοριστική αποκάλυψη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε αρχικά ότι η εκπομπή ολοκληρώνει τον φετινό της κύκλο την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθούν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Στη συνέχεια, η κουβέντα πήγε στο Μουντιάλ, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να σχολιάζει πως θα παρακολουθήσει τους ημιτελικούς και τον τελικό από το σπίτι, καθώς εκείνες τις ημέρες θα βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης μετά την επέμβαση.

Η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο και, με χιουμοριστική διάθεση, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την επέμβαση του συνεργάτη της.

«Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επιβεβαίωσε πως πρόκειται για μια μικρή επέμβαση, η οποία είχε καθυστερήσει, αλλά πλέον θα γίνει κανονικά.

«Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο».