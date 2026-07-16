Λάμψη, ταλέντο και δυνατοί ρόλοι - Τα κορίτσια της μυθοπλασίας

Snapshot Η Δανάη Παππά πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA, ερμηνεύοντας μια δυναμική μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της μετά το θάνατο του άντρα της.

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου θα υποδυθεί τη Μελίνα στη σειρά «Για σένα» του ALPHA, ενσαρκώνοντας έναν γλυκό αλλά δυναμικό χαρακτήρα που βοηθά τη μητέρα της στο ανθοπωλείο.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ, όπου υποδύεται μια ρομαντική γυναίκα που αναζητά καταφύγιο μετά τον χωρισμό της.

Η Μαριάννα Κιμούλη θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική παράδοση της οικογένειάς της με σημαντικούς ρόλους στην τηλεόραση.

Η Ευγενία Ξυγκόρου θα έχει κεντρικό ρόλο στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, έχοντας ήδη ξεχωρίσει σε προηγούμενες τηλεοπτικές παραγωγές με το ταλέντο και την παρουσία της. Snapshot powered by AI

Τα ονόματά τους ακούγονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, καθώς αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις μεγάλες παραγωγές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Γοητευτικές, όμορφες και, πάνω απ’ όλα, ταλαντούχες, οι πρωταγωνίστριες της μυθοπλασίας φιλοδοξούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να απασχολήσουν το κοινό όχι μόνο για τις ερμηνείες τους, αλλά και για τις ιστορίες των χαρακτήρων που θα υποδυθούν.

Στον ALPHA θα προβληθεί η σειρά «Μια γυναίκα». Η Δανάη Παππά θα «κρατήσει» τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον σταθμό στον «Άγιο Έρωτα». Η ηρωίδα μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, καθώς ο άντρας της πεθαίνει, και αρνείται να συμβιβαστεί με τις προσδοκίες που επιβάλλουν οι άλλοι. Είναι δυναμική και αποφασισμένη να χαράξει τον δικό της δρόμο, ακόμη κι όταν το κόστος είναι μεγάλο. Για την ηθοποιό ο εν λόγω ρόλος είναι πρόκληση, ωστόσο έχει μάθει να βουτά στα βαθιά. Η Δανάη ξεκίνησε ως χορεύτρια, ενώ ταξίδεψε ακόμη και μέχρι τη Νέα Υόρκη για σεμινάρια χορού και θεάτρου στο Broadway. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία, έκανε μεταπτυχιακό στη Μουσειολογία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και Χορογραφία στο Middlesex University του Λονδίνου… Πού κατέληξε; Στη μικρή οθόνη κάνοντας το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2017 μέσα από το «Τατουάζ». «Ο Ανδρέας Γεωργίου με ανακάλυψε μέσω του προφίλ μου στο Instagram. Μου έστειλε μήνυμα και με κάλεσε στην Κύπρο για οντισιόν», έχει παραδεχτεί για το ξεκίνημά της.

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Η σειρά «Για σένα», επίσης του ALPHA, έχει ήδη συζητηθεί. Η Ειρήνη Αγγελοπούλου έρχεται ως Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της. Μετά τον ρόλο της στο άκρως επιτυχημένο «Να μ’αγαπάς», αναμένεται να κερδίσει ξανά τις εντυπώσεις καθώς θεωρείται ένα από τα πολλά υποσχόμενα κορίτσια της TV. Καλλιτεχνική φύση, γεννημένη για τον κόσμο της υποκριτικής και του χορού, ήξερε από πάντα με τι θα ασχοληθεί. Και, όπως φαίνεται, οι επιλογές της τη δικαίωσαν και τη δικαιώνουν. «Από μικρή ήμουν σε θεατρικές ομάδες, έκανα πιάνο, έκανα χορό, έκανα ό,τι υπήρχε στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Η καθηγήτρια στο πιάνο είπε στη μαμά μου για το μουσικό σχολείο. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα, μετά πέρασα Θεατρολογία, Δραματική Σχολή, πήγαινα πολύ στοχευμένα. Τώρα τελειώνω ένα μεταπτυχιακό στο αρχαίο δράμα… Δεν άλλαξα δρόμο», έχει πει.

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Η καινούργια μούσα του Ανδρέα Γεωργίου, στη νέα του σειρά στον ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», είναι η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η ηθοποιός, μετά την επιτυχημένη της πορεία στο «Porto Leone», θα υποδυθεί την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά ενός νέου άνδρα, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό. Η πρωταγωνίστρια έχει δώσει ήδη τις «εξετάσεις» της στην τηλεόραση μέσα από επιτυχημένες σειρές και, την επόμενη σεζόν, αναμένεται να σχολιαστεί έντονα. Για την ιστορία, είναι κόρη του γνωστού Ούγγρου Ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επίσης, είναι βαφτιστήρα του διάσημου ηθοποιού, Κώστα Καρρά. Για τον νονό της έχει πει σε συνέντευξή της στο ΟΡΕΝ: «Όταν ήμουν πολύ μικρή, ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του, που έλεγα στη μαμά μου "θα παντρευτώ τον νονό μου". Έχω πολύ θετικές αναμνήσεις από τον νονό μου. Ήταν πάρα πολύ καλός ηθοποιός και πάρα πολύ καλός νονός».

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Η Μαριάννα Κιμούλη θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», που αναμένεται να καθηλώσει. Το επίθετό της γνωστό στο ευρύ κοινό και στους θεατρικούς κύκλους, εκείνη όμως χαράζει με μεγάλη επιτυχία τη δική της πορεία στον κόσμο της υποκριτικής πατώντας στα πόδια της. Η Μαριάννα, η κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, καθήλωσε με τις «Ψυχοκόρες», κέρδισε τις εντυπώσεις με τον «Γιατρό» και την ερχόμενη σεζόν αναμένεται να αποδείξει ότι το ταλέντο της είναι μεγάλη υπόθεση. «Ο πατέρας μου, όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε “καλή τύχη” και να έχω αντοχή… Μου κάνει κριτική μόνο όταν του το ζητήσω εγώ. Νιώθω τυχερή που έχω έναν άνθρωπο τέτοιο, ακόμα κι αν διαφωνώ μαζί του», έχει πει. Σε συνέντευξή της έχει μιλήσει και για την έντονη κριτική που έχει δεχτεί λόγω της σύγκρισης με τον Γιώργο Κιμούλη, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά το γεγονός ότι είναι γυναίκα κι εκείνος άντρας βοηθάει. «Θα πούνε ότι είμαι η κόρη του Κιμούλη, το έχω λύσει. Ηξερα ότι θα το αντιμετωπίσω. Το ότι είμαι γυναίκα βοηθάει. Αν ήμουν αγόρι, η σύγκριση θα ήταν πολύ πιο σκληρή, χειρότερη», έχει πει.

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Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να «ζορίσει» πολύ τον ανταγωνισμό με το «Ντέρτι» και η Ευγενία Ξυγκόρου θα βρεθεί στον κεντρικό ρόλο ως Στέλλα. Η ηθοποιός είναι ένα κορίτσι που απασχολεί όχι μόνο με την ιδιαίτερη ομορφιά της, αλλά και με το πηγαίο ταλέντο της. Γεννημένη στο Αιγάλεω, αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και από τη Δραματική Σχολή «Ακαδημία Τεχνών Εκατό». «Ηθελα να γίνω ηθοποιός από πάντα. Από μικρή νομίζω ότι αυτό ήθελα. Από την πρώτη παράσταση που είδα στο Νηπιαγωγείο, είπα στη μαμά μου: “Εγώ θέλω αυτό”», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Το ντεμπούτο της στην TV έγινε μέσα από την καθημερινή σειρά «Η επιστροφή» του ΑΝΤ1, το 2019, όμως κέρδισε διθυραμβικές κριτικές λόγω της παραγωγής μυθοπλασίας της ΕΡΤ1, «Αγάπη παράνομη», και των σειρών του ALPHA «Το προξενιό της Ιουλίας» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Χαμηλών τόνων και με έναν λογαριασμό στο Instagram που έχει μόνο καλλιτεχνικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από δουλειές της, η Ευγενία δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή της εικόνα, όπως θα περίμενε κάποιος. «Ο καθρέφτης στο σπίτι, όμως, είναι φίλος μου. Κάθομαι μπροστά του, βάζω μουσική, τα λέω λίγο με τον εαυτό μου, τι όρεξη έχω σήμερα, τι πρέπει να γίνει μέσα στην ημέρα, και αρχίζω να βάφομαι αναλόγως. Πρόκειται για τελετουργία. Οσον αφορά στη μόδα, στην καθημερινότητά μου δεν με ενδιαφέρει να ντύνομαι εντυπωσιακά», έχει παραδεχθεί.

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Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, βάζει στο επίκεντρο μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Αρκαδία, 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης) επιστρέφει σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και δύο οικογένειες. Μέσα στη φυλακή, είχε μόνο μία παρηγοριά, τα γράμματα της Λευκής (Αναστασία Παντούση), μιας γυναίκας που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Η Αναστασία Παντούση ανήκει πλέον στις ηθοποιούς που έχουν καταφέρει να συνδέσουν το όνομά τους με επιτυχημένες τηλεοπτικές δουλειές. Με συνέπεια και προσεκτικές επιλογές, έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικά είδη και να ανταποκριθεί σε απαιτητικούς ρόλους.

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Την Ελίζα Σκολίδη τη γνωρίσαμε αρκετά μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο της Δάφνης στο «IQ 160», ωστόσο σχολιάστηκε έντονα λόγω του «HOTEΛ ΕΛVIRA» στο MEGA. Την επόμενη σεζόν, θα βρεθεί ξανά στο Μεγάλο κανάλι, στο σίριαλ «Σύγκρουση», που θεωρείται από τα δυνατά χαρτιά του σταθμού. Σε συνέντευξή της στο «Χαμογέλα και πάλι!» δεν δίστασε να παραδεχθεί πως είχε αποφασίσει πως θα γίνει ηθοποιός από τα 15 της. «Εχω καταλήξει ότι αυτό που θα κάνεις στη ζωή σου εξαρτάται από δύο πράγματα: από το πώς μεγαλώνεις και από κάτι άλλο που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Εγώ είχα την τύχη να με πηγαίνουν οι γονείς μου στο θέατρο. Στα 15, το έγραψα στο ημερολόγιό μου: “Θα γίνω ηθοποιός”», είχε πει τότε. Επίσης, είχε παραδεχθεί: «Είναι βοηθητικό που οι γονείς μου είναι ψυχίατροι. Είχα πάντα ανθρώπους να μιλήσω όταν γυρνούσα στο σπίτι. Μου έλεγαν: “Μίλα, πες μας τι σε απασχολεί”. Αυτό με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου καλύτερα». Και αν θέλετε να ξέρετε μερικά βασικά στοιχεία για τη ζωή της, κρατήστε πως γεννήθηκε στη Γαλλία, όπου και έζησε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής της, ενώ στα 18 της πέρασε στη Νομική, αλλά την εγκατέλειψε για χάρη των τεχνών. Επίσης, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το 2021 έκανε το ντεμπούτο της και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στον «Ορέστη» του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

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