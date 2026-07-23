Γιάννης Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Snapshot Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε συγκινητική ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές δίπλα της και την εικόνα της που δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη του.

Μοιράστηκε μία προσωπική, ξεχασμένη φωτογραφία τους από τον Θεολόγο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τόνισε ότι η αγάπη και ο θαυμασμός για την Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεχίζουν να αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων.

Επισκέφθηκε πρόσφατα το μνήμα της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη της δημόσια. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 23 Ιουλίου, από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με αφορμή την επέτειο, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί το μνήμα της μητέρας του στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, δημοσίευσε μία προσωπική φωτογραφία τους από τον Θεολόγο και μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια τις σκέψεις και τις αναμνήσεις του από τις τελευταίες στιγμές που έζησε δίπλα της.

«Έκλεισες τα μάτια σου μπροστά μου»

Στο συγκλονιστικό του μήνυμα περιέγραψε τη στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή, αποκαλύπτοντας πως, παρότι γνώριζε ότι το τέλος πλησίαζε, δεν μπορούσε να το αποδεχθεί.

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά. Έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα, συνέχιζα να σου λέω "σήκω, ξύπνα, μη φεύγεις, μη με αφήνεις μόνο"», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DbDRVIFs3l4/

Όπως εξομολογήθηκε, η εικόνα εκείνης της στιγμής δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη του και εξακολουθεί να τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα», ανέφερε.

Η φωτογραφία από τον Θεολόγο και το τελευταίο μήνυμα

Στην ίδια ανάρτηση αποκάλυψε πως, ψάχνοντας πρόσφατα στο γραφείο του, βρήκε μία ξεχασμένη φωτογραφία από τις προσωπικές τους στιγμές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την οποία αποφάσισε να μοιραστεί με όσους εξακολουθούν να αγαπούν την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

https://www.instagram.com/p/DbIO99escy_/

«Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε. Ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο», έγραψε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε ότι η αγάπη του κόσμου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει με το πέρασμα των χρόνων.

«Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε. Ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές», έγραψε, κλείνοντας με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μητέρα του.

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