Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη

Το «mama’s boy» που είχε από τα 18 του φαίνεται πως δεν υπάρχει πια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ «mama’s boy» που είχε αφιερώσει στη μητέρα του με ένα μεγάλο floral σχέδιο, πιθανώς εμπνευσμένο από τη νυφική ανθοδέσμη της συζύγου του.
  • Η κάλυψη του τατουάζ συνέβη εν μέσω συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης και έντονης έντασης στις σχέσεις του με τους γονείς και τα αδέλφια του.
  • Ο Μπρούκλιν ζήτησε από την οικογένειά του να επικοινωνεί μόνο μέσω δικηγόρων και να μην κάνουν αναρτήσεις που τον αφορούν στα social media, κάτι που δεν τηρήθηκε πλήρως.
  • Κατηγόρησε δημόσια τους γονείς του για προτεραιότητα στο «Brand Beckham» έναντι της οικογένειας και για προσπάθεια σαμποτάζ του γάμου του με τη Νίκολα Πελτζ.
  • Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις φήμες περί ελέγχου από τη σύζυγό του και δήλωσε ότι υπερασπίζεται τον εαυτό του δημόσια για πρώτη φορά.
Snapshot powered by AI

Το τατουάζ «mama’s boy» που είχε αφιερώσει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στη μητέρα του, Βικτόρια, το 2018, όταν ήταν μόλις 18 ετών, φαίνεται πως πλέον έχει σχεδόν καλυφθεί πλήρως, την ώρα που η οικογενειακή ρήξη συνεχίζεται.

Ο 26χρονος έχει αντικαταστήσει το συγκεκριμένο σχέδιο στο αριστερό μέρος του στήθους του με ένα μεγάλο floral τατουάζ, το οποίο φέρεται να αποτελεί απεικόνιση της νυφικής ανθοδέσμης της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, από τον γάμο τους το 2022.

Το τατουάζ που αφιέρωσε στη Βικτόρια

Ο Μπρούκλιν είχε χτυπήσει το «mama’s boy» το 2018, ως φόρο τιμής στη μητέρα του. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι άρχισε να το καλύπτει με ένα σχέδιο λουλουδιών, προσθέτοντας σταδιακά νέα στοιχεία στην περιοχή.

Πλέον, σε πρόσφατη φωτογραφία που δημοσίευσε χωρίς μπλούζα στο Instagram, το αρχικό τατουάζ έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από το νέο σχέδιο.

μπρούκλιν μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε πρόσφατη φωτογραφία του, χωρίς το τατουάζ, αφιερωμένο στη μητέρα του

Ο Μπρούκλιν έχει επίσης ένα ακόμη τατουάζ αφιερωμένο στη μητέρα του, τη λέξη «mum» μέσα σε καρδιά στον ώμο του.

μπέκαμ - τατουάζ

Το «mama's boy» έχει πλέον καλυφθεί

Η ρήξη με την οικογένεια

Η κίνηση αυτή έρχεται όσο η σχέση του Μπρούκλιν με την οικογένειά του παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Ο ίδιος δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γονείς και τα αδέλφια του, παρά τις προσπάθειες προσέγγισης που έχουν γίνει δημόσια από συγγενικά του πρόσωπα.

Μάλιστα, πέρυσι φέρεται να ζήτησε από την αποξενωμένη οικογένειά του να επικοινωνεί μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του, ενώ παράλληλα τους ζήτησε να μην κάνουν αναρτήσεις που τον αφορούν στα social media. Το τελευταίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί.

https://www.instagram.com/p/DMgcJ2wpA1M/

Οι σοβαρές κατηγορίες του Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν είχε εκφράσει δημόσια τη θέση του μέσα από μια σειρά έξι Instagram Stories, κατηγορώντας τους γονείς του ότι έβαζαν το «Brand Beckham» πάνω από τις οικογενειακές σχέσεις και ότι η συμπεριφορά τους του είχε προκαλέσει άγχος από την παιδική του ηλικία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη μητέρα του ότι προσπάθησε να σαμποτάρει τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ και ότι ενθάρρυνε τα αδέλφια του να κάνουν αιχμηρές αναρτήσεις για τη σχέση του.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Μπρούκλιν ελεγχόταν από τη σύζυγό του, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

https://www.instagram.com/p/DL5BdhuqKo7/

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έχω κάνει κάθε προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά», είχε αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του και η ομάδα τους συνέχιζαν να μιλούν στον Τύπο.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΥΓΕΙΑ

Ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα συνδέθηκε με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

10:28LIFESTYLE

Η αδιανόητη αμοιβή του Τομ Χόλαντ για το Spider–Man: Brand New Day

10:23TRAVEL

Το χωριό των πολυτέκνων που αψηφά τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα

10:21WHAT THE FACT

«Ο πόλεμος του ουίσκι»: Το μικροσκοπικό νησί που προκάλεσε την πιο πολιτισμένη διαμάχη της Ιστορίας

10:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κανένα ενδιαφέρον»: Η «σιδηρά κυρία» και αδελφή του Βορειοκορέατη Κιμ απορρίπτει την πρόταση Τραμπ

10:12LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί σε Τραμπ για οικονομικό πόλεμο: Επιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές ίσον μεγαλύτερη ήττα

10:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

09:40WHAT THE FACT

«Δεν το περιμέναμε»: Ανακαλύφθηκε μια «Mega-Γη» που αψηφά τους νόμους του Διαστήματος

09:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της φέρεται να αναζητούσε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

09:26ΕΘΝΙΚΑ

Θητεία 9 μηνών για πρώτη φορά: Ποιοι νέοι θα μπορούν να υπηρετήσουν λιγότερο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Κατζ σε Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ψύχραιμη αντίδραση: Φίδια δραπετεύουν από τον κουβά μέσα στο μετρό

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:05WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν έναν 2.000 ετών ρωμαϊκό δρόμο και ταφές της Εποχής του Χαλκού

09:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει» – Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»: Τα λόγια της 41χρονης διασώστριας πριν μαχαιρωθεί θανάσιμα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Το σχέδιο Ερντογάν για «φινλανδοποίηση» της Ελλάδας

07:15LIFESTYLE

Δύο Ξένοι: Ο μυθικότερος ρόλος που δεν είδαμε ποτέ - Ποιος άνδρας ηθοποιός θα υποδυόταν τη «Νινέτα»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά»

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα -Κρέατα, ζυμαρικά, γαλακτομικά, σχολικά, απορρυπαντικά - Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα

06:30Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Με «οδηγό» το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται εκπλήξεις και στη ΔΕΘ

08:21LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: Μιλά για πρώτη φορά για την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ - «Δεν έπρεπε να μιλήσω»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ