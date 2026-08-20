Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη

Snapshot Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ «mama’s boy» που είχε αφιερώσει στη μητέρα του με ένα μεγάλο floral σχέδιο, πιθανώς εμπνευσμένο από τη νυφική ανθοδέσμη της συζύγου του.

Η κάλυψη του τατουάζ συνέβη εν μέσω συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης και έντονης έντασης στις σχέσεις του με τους γονείς και τα αδέλφια του.

Ο Μπρούκλιν ζήτησε από την οικογένειά του να επικοινωνεί μόνο μέσω δικηγόρων και να μην κάνουν αναρτήσεις που τον αφορούν στα social media, κάτι που δεν τηρήθηκε πλήρως.

Κατηγόρησε δημόσια τους γονείς του για προτεραιότητα στο «Brand Beckham» έναντι της οικογένειας και για προσπάθεια σαμποτάζ του γάμου του με τη Νίκολα Πελτζ.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις φήμες περί ελέγχου από τη σύζυγό του και δήλωσε ότι υπερασπίζεται τον εαυτό του δημόσια για πρώτη φορά. Snapshot powered by AI

Το τατουάζ «mama’s boy» που είχε αφιερώσει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στη μητέρα του, Βικτόρια, το 2018, όταν ήταν μόλις 18 ετών, φαίνεται πως πλέον έχει σχεδόν καλυφθεί πλήρως, την ώρα που η οικογενειακή ρήξη συνεχίζεται.

Ο 26χρονος έχει αντικαταστήσει το συγκεκριμένο σχέδιο στο αριστερό μέρος του στήθους του με ένα μεγάλο floral τατουάζ, το οποίο φέρεται να αποτελεί απεικόνιση της νυφικής ανθοδέσμης της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, από τον γάμο τους το 2022.

Το τατουάζ που αφιέρωσε στη Βικτόρια

Ο Μπρούκλιν είχε χτυπήσει το «mama’s boy» το 2018, ως φόρο τιμής στη μητέρα του. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι άρχισε να το καλύπτει με ένα σχέδιο λουλουδιών, προσθέτοντας σταδιακά νέα στοιχεία στην περιοχή.

Πλέον, σε πρόσφατη φωτογραφία που δημοσίευσε χωρίς μπλούζα στο Instagram, το αρχικό τατουάζ έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από το νέο σχέδιο.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε πρόσφατη φωτογραφία του, χωρίς το τατουάζ, αφιερωμένο στη μητέρα του

Ο Μπρούκλιν έχει επίσης ένα ακόμη τατουάζ αφιερωμένο στη μητέρα του, τη λέξη «mum» μέσα σε καρδιά στον ώμο του.

Το «mama's boy» έχει πλέον καλυφθεί

Η ρήξη με την οικογένεια

Η κίνηση αυτή έρχεται όσο η σχέση του Μπρούκλιν με την οικογένειά του παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Ο ίδιος δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γονείς και τα αδέλφια του, παρά τις προσπάθειες προσέγγισης που έχουν γίνει δημόσια από συγγενικά του πρόσωπα.

Μάλιστα, πέρυσι φέρεται να ζήτησε από την αποξενωμένη οικογένειά του να επικοινωνεί μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του, ενώ παράλληλα τους ζήτησε να μην κάνουν αναρτήσεις που τον αφορούν στα social media. Το τελευταίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί.

https://www.instagram.com/p/DMgcJ2wpA1M/

Οι σοβαρές κατηγορίες του Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν είχε εκφράσει δημόσια τη θέση του μέσα από μια σειρά έξι Instagram Stories, κατηγορώντας τους γονείς του ότι έβαζαν το «Brand Beckham» πάνω από τις οικογενειακές σχέσεις και ότι η συμπεριφορά τους του είχε προκαλέσει άγχος από την παιδική του ηλικία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη μητέρα του ότι προσπάθησε να σαμποτάρει τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ και ότι ενθάρρυνε τα αδέλφια του να κάνουν αιχμηρές αναρτήσεις για τη σχέση του.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Μπρούκλιν ελεγχόταν από τη σύζυγό του, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

https://www.instagram.com/p/DL5BdhuqKo7/

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έχω κάνει κάθε προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά», είχε αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του και η ομάδα τους συνέχιζαν να μιλούν στον Τύπο.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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