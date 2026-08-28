Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Η ανάρτηση της

Snapshot Υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Η ίδια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσω Instagram story και φωτογραφίας.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι με ορό στο χέρι. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ενημερώνοντας σχετικά τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι της. Όπως εξήγησε μέσα από το Instagram story της ένιωσε τόσο έντονη αδυναμία που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου. «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», έγραψε πάνω στην εικόνα που δημοσίευσε.