Καίτη Φίνου: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω στο Σπίτι του Ηθοποιού»

Snapshot Η Καίτη Φίνου διευκρίνισε ότι η παραμονή της στο «Σπίτι του Ηθοποιού» οφείλεται σε οικονομική ανάγκη και όχι σε επιλογή άνεσης.

Η ηθοποιός τόνισε ότι οι αμοιβές της από το θέατρο δεν επαρκούν ούτε για βασικά έξοδα όπως το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.

Αντέκρουσε τις κατηγορίες ότι λαμβάνει επιδόματα ή βγάζει σημαντικά χρήματα από το TikTok.

Εξήγησε ότι η φράση «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα» αφορούσε την αντίδρασή της στην κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό και δεν πρέπει να παρεξηγηθεί.

Εκφράζει πικρία για την ένταση και την κακία των επικριτικών σχολίων που δέχεται μέσω των social media. Snapshot powered by AI

H Καίτη Φίνου με ανάρτησή της στα social media απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχεται, επειδή φιλοξενείται στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η παραμονή της εκεί δεν αποτελεί επιλογή άνεσης, αλλά ανάγκη, καθώς οι αμοιβές της από το θέατρο δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία της για την ένταση και την κακία των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι λαμβάνει επιδόματα ή εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα μέσω του TikTok.

Αρχικά, θέλησε να κάνει διευκρινίσεις για τη δήλωσή της «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα». Η ηθοποιός είχε πει την παραπάνω φράση, σχολιάζοντας την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Σε βίντεό της στο Instagram, επισήμανε: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».

https://www.instagram.com/p/Dcls9x3Ccss/

Συνεχίζοντας, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που της έστειλαν μέσω των social media επειδή μένει στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσα λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά» τόνισε.