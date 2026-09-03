Το πικάντικο αστείο της Τζένιφερ Άνιστον - Ο 50χρονος «γκουρού» που της έκλεψε την καρδιά

Snapshot Οι φίλοι της Τζένιφερ Άνιστον εκφράζουν ανησυχίες για τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, αμφισβητώντας τις προθέσεις του και θεωρώντας τον οπορτουνιστή.

Άλλοι φίλοι της Άνιστον έχουν αποδεχτεί τον Κέρτις και πιστεύουν ότι το ζευγάρι ταιριάζει και την κάνει ευτυχισμένη.

Η Άνιστον και ο Κέρτις δημοσιοποιούν όλο και περισσότερο τη σχέση τους, συμμετέχοντας μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις και συνεντεύξεις.

Ο Κέρτις έχει μιλήσει για σοβαρά Snapshot powered by AI

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους από τους στενότερους φίλους της ηθοποιού.

«Κάποιοι από τους φίλους της Τζεν δεν έχουν πειστεί ακόμη απόλυτα για τον Τζιμ», δήλωσε αποκλειστικά πηγή στη Page Six. «Ανησυχούν ότι μπορεί να είναι οπορτουνιστής και θεωρούν ότι ορισμένες φορές μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι κάνει πράγματα περισσότερο για την εικόνα του».

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Η 57χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και ο 50χρονος υπνοθεραπευτής, τη δουλειά του οποίου η Άνιστον παρακολουθούσε εδώ και χρόνια, πυροδότησαν τις πρώτες φήμες για ειδύλλιο τον Ιούλιο του 2025, όταν φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν μαζί μια πιο προσωπική απόδραση στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Ωστόσο, οι φίλοι της Άνιστον δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη για τον Κέρτις.

«Όλοι λατρεύουν την Τζεν και θέλουν μόνο το καλύτερο για εκείνη, γιατί πραγματικά αξίζει τα πάντα», ανέφερε η ίδια πηγή. «Στο τέλος της ημέρας, αν εκείνη είναι ευτυχισμένη, φυσικά και είναι χαρούμενοι για λογαριασμό της. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί απέναντί της και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν κάποιον να την εκμεταλλεύεται». «Κάποιοι από αυτούς δυσκολεύονται ακόμη να τον εμπιστευτούν απόλυτα», πρόσθεσε η πηγή.

Άλλοι, ωστόσο, από τον στενό κύκλο της ηθοποιού έχουν αγκαλιάσει τον Κέρτις και θεωρούν ότι οι δυο τους ταιριάζουν ιδανικά.

«Άλλοι λατρεύουν απόλυτα τον Τζιμ και αισθάνονται ότι έχει ενταχθεί απόλυτα στον κύκλο των φίλων της», δήλωσε δεύτερη πηγή. «Δεν έχουν δει την Τζεν τόσο ευτυχισμένη εδώ και πολύ καιρό και πιστεύουν ότι η Τζεν και ο Τζιμ συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον σε πολλά επίπεδα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φίλοι της Άνιστον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι για εκείνη» και εύχονται στο ζευγάρι «μόνο τα καλύτερα».

Οι διαφορετικές απόψεις στον κύκλο της έρχονται την ώρα που η Άνιστον και ο Κέρτις δημοσιοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σχέση τους.

Η πρωταγωνίστρια του «The Morning Show» εμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφό της στη σκηνή του 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, όπου του πήρε συνέντευξη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, The Book of Possibility.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κέρτις μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν στα 20 του, όταν εντοπίστηκαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του. Οι επιπλοκές τον άφησαν με μερική παράλυση και χρόνιο νευροπαθητικό πόνο.

Η Άνιστον, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει ένα τολμηρό και πικάντικο αστείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Μιλώντας για τα χρόνια που περνούσε από το συγκεκριμένο μέρος, είπε ότι φοιτούσε σε σχολείο Steiner που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και ότι πήγαινε στο συγκεκριμένο γυμναστήριο κάθε Πέμπτη.

«Δεν ήμουν ιδιαίτερα αθλητική, αλλά έπρεπε να παίζουμε dodgeball και υπήρχαν αυτές οι τεράστιες κόκκινες μπάλες», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε γήπεδο, καθώς όλα γίνονταν σε κλειστό χώρο, «οπότε έπρεπε να τρέχεις για τη ζωή σου».

Και τότε, κοιτάζοντας τον Κέρτις, αστειεύτηκε: «Λοιπόν… μιλώντας για το να αποφεύγεις μπάλες…», προκαλώντας γέλια στο κοινό. Στο τέλος της συνέντευξης, η Άνιστον τον ρώτησε: «Σε έχω κάνει τελείως ρεζίλι;»

Ο Κέρτις απάντησε: «Πολύ».

Η σχέση τους έγινε επίσημα γνωστή στο Instagram τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Άνιστον δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τον Κέρτις, ευχόμενή του χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του.

Ο Κέρτις έχει αποκαλύψει πρόσφατα ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και άρχισαν να συνομιλούν, προτού η φιλία τους εξελιχθεί τελικά σε ερωτική σχέση.

Η Άνιστον έχει έκτοτε μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον σύντροφό της, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ξεχωριστό, πολύ φυσιολογικό και πολύ καλό άνθρωπο».

Εκπρόσωποι της Άνιστον και του Κέρτις δεν απάντησαν στα αιτήματα της Page Six για σχόλιο.