Κόρα Καρβούνη για Αλέξη Σταμάτη:«Έπαθα σοκ, με πήρε δημοσιογράφος και μου είπε ότι έφυγε από τη ζωή»

Η ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του, αλλά και για την τελευταία τους συνεργασία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κόρα Καρβούνη για Αλέξη Σταμάτη:«Έπαθα σοκ, με πήρε δημοσιογράφος και μου είπε ότι έφυγε από τη ζωή»
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  • Η Κόρα Καρβούνη συνεργάστηκε με τον Αλέξη Σταμάτη στο τελευταίο του θεατρικό έργο, που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2026.
  • Η ηθοποιός πληροφορήθηκε τον θάνατο του Σταμάτη τηλεφωνικά ενώ βρισκόταν σε γύρισμα και έπαθε σοκ.
  • Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως αποχαιρετισμός και εγκώμιο στο έργο του μετά τον πρόωρο θάνατό του.
  • Η παράσταση είναι ένας μονόλογος σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη με πρωταγωνίστρια την Κόρα Καρβούνη.
  • Η υγεία του Αλέξη Σταμάτη ήταν προβληματική, αλλά εκείνος δεν μιλούσε γι' αυτήν.
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Στον Αλέξη Σταμάτη, τη συνεργασία τους και τη δύσκολη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του αναφέρθηκε η Κόρα Καρβούνη, μιλώντας στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» της ΕΡΤ.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο τελευταίο, ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, το οποίο θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, με πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2026.

Η Κόρα Καρβούνη γνώριζε τον Αλέξη Σταμάτη εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τη μητέρα του. Ωστόσο, όπως εξήγησε, το τελευταίο έργο ήταν η αφορμή να έρθουν πιο κοντά και να δουλέψουν μαζί πάνω στο έργο.

«Τον γνώριζα αρκετά χρόνια τον Αλέξη, γιατί είχα συνεργαστεί με τη μητέρα του. Απλά τώρα ήρθα πιο κοντά. Πήγαινα στο σπίτι του, δουλεύαμε το κείμενο μαζί, του βιντεοσκοπήσαμε την πρόβα. Ήταν το μόνο που πρόλαβε να δει, λίγες ημέρες πριν φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο έμαθε την είδηση του θανάτου του, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε γύρισμα.

«Είχα γύρισμα και με παίρνει μία δημοσιογράφος και μου λέει: "Θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση για τον Αλέξη;". "Τι να πω για τον Αλέξη;", λέω. Και μου λένε: "Α, δεν το ξέρετε... έφυγε από τη ζωή"».

«Έπαθα σοκ»

Η είδηση την συγκλόνισε, καθώς, όπως εξήγησε, επικοινώνησε αμέσως με τη σκηνοθέτρια της παράστασης, Νικαίτη Κοντούρη, η οποία επίσης είχε συγκλονιστεί από την απώλεια.

«Έπαθα σοκ. Πήρα αμέσως τη Νικαίτη, που είχε συγκλονιστεί. Μετά από κάποιες ώρες πήρα τηλέφωνο τη δημοσιογράφο, γιατί σκέφτηκα "όχι, ο Αλέξης θα ήθελε να κάνω δήλωση"».

Όπως είπε, θεωρούσε πως ο ίδιος θα ήθελε να γίνει γνωστό το έργο που είχε γράψει και το οποίο επρόκειτο να παρουσιαστεί στη σκηνή.

«Θα ήθελε ο κόσμος να μάθει ότι έχει γράψει αυτό το συγκλονιστικό κείμενο και θα γίνει αυτή η παράσταση», ανέφερε.

Το τελευταίο έργο αποκτά, μετά τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη, μια διαφορετική και ιδιαίτερα φορτισμένη σημασία για όλους τους συντελεστές της. Η Κόρα Καρβούνη σημείωσε χαρακτηριστικά πως η παράσταση «έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος τώρα».

«Είναι αποχαιρετισμός και ένα εγκώμιο στο έργο του, ακριβώς επειδή έφυγε τόσο πρόσφατα και νέος και είχε τόσα πολλά να δώσει», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του, η ηθοποιός ανέφερε πως γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο ο ίδιος δεν μιλούσε περισσότερο γι' αυτό.

«Γνωρίζαμε ότι είχε κάτι, αλλά δεν μιλούσε παραπάνω και δεν χρειαζόταν κιόλας», είπε.

Η παράσταση που ανεβαίνει αποτελεί το κύκνειο άσμα του Αλέξη Σταμάτη και είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος.

Η παράσταση θα ανέβει σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, με την Κόρα Καρβούνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, τον Νοέμβριο του 2026.

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