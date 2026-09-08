Σάλμα Χάγιεκ: Γιόρτασε τα 60α γενέθλιά της γυμνή στη θάλασσα - Φωτογραφίες

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θέλησε η Σάλμα Χάγιεκ να γιορτάσει τα 60α της γενέθλια.

Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε γυμνή στη θάλασσα δημοσιεύοντας τις καυτές της πόζες στο Instagram.

Στη μια φωτογραφία είναι ξαπλωμένη στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη ποζάρει με την πλάτη προς τον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της.

Τις φωτογραφίες της συνόδευσε με μια λιτή λεζάντα γράφοντας: «60 και ευγνώμων».

Αρκετοί ήταν εκείνοι που αποθέωσαν τη Σάλμα Χάγιεκ «60 ετών και αγέραστη... Ο Χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου», έγραψε ένας χρήστης, «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», έγραψε ένας άλλος.