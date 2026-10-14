Δώρα Τσαμπάζη: «Δεν γίνεται να ζωντανέψεις ξανά» – 4 χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Snapshot Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ολυμπιονίκη του ταεκβοντό Αλέξανδρου Νικολαΐδη, που πέθανε από σπάνιο καρκίνωμα NUT σε ηλικία 43 ετών.

Η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, περιγράφει την τελευταία στιγμή που έφυγε στην αγκαλιά της και τη δυσκολία να εξηγήσει στα παιδιά τους την απουσία του.

Παρά τις προσωπικές δυσκολίες μετά τον θάνατό του, η Δώρα αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να γεμίσει το κενό που άφησε ο Αλέξανδρος στην οικογένεια.

Η μνήμη του τιμάται τόσο για τις αθλητικές του επιτυχίες όσο και για τη δύναμη στην προσωπική του μάχη με τον καρκίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έρευνας για σπάνιες μορφές καρκίνου. Snapshot powered by AI

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ολυμπιονίκη του ταεκβοντό, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, ο οποίος έχασε τη μάχη με το σπάνιο καρκίνωμα NUT. Η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, αναφέρεται στην απώλεια του σε ηλικία 43 ετών και στην αδυναμία να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση στα παιδιά τους για την απουσία του.

«Τέσσερα χρόνια πριν, αυτή την ώρα, μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες θα φύγεις και δεν θα σε ξαναδούμε το πρωί», γράφει η Δώρα Τσαμπάζη, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του Αλέξανδρου, που έφυγε στην αγκαλιά της. Τονίζει πως αυτό το τελευταίο δώρο θα το θυμάται πάντα.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μόνη της μετά τον θάνατό του, σημειώνει: «Κατάφερα πολλά χωρίς εσένα, δύσκολα και απίστευτα πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα έπρεπε να περάσω. Όμως, δεν έχω καταφέρει να δώσω στα παιδιά μας μια απάντηση που να τους αρκεί, γιατί δεν μπορείς να ξαναζωντανέψεις κάποιον».

Η Δώρα Τσαμπάζη καταλήγει με τη σκέψη πως, παρά τις δυνάμεις που έχει αποκτήσει, το κενό που άφησε ο Αλέξανδρος δεν πρόκειται ποτέ να γεμίσει. Η απώλεια του Ολυμπιονίκη παραμένει βαριά για την οικογένεια, ενώ το σπάνιο καρκίνωμα NUT συνεχίζει να αποτελεί μια σπάνια και δύσκολη μορφή καρκίνου.

Η ανάρτησή της: