Τζιμ Κέρτις: «Είμαι περήφανος για τις ελληνικές μου ρίζες» - Όσα αποκάλυψε για την Τζένιφερ Άνιστον

Snapshot Ο Τζιμ Κέρτις δηλώνει περήφανος για τις ελληνικές ρίζες του από την Αθήνα και τη Λήμνο, που αποτελούν σημαντικό μέρος της ταυτότητάς του.

Μια σοβαρή πάθηση στον νωτιαίο μυελό τον ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του, αναπτύσσοντας ταπεινότητα και αναζητώντας βαθύτερο νόημα.

Η προσωπική του εμπειρία με την υγεία τον οδήγησε να υποστηρίζει ανθρώπους σε δύσκολες φάσεις της ζωής τους.

Στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, υπογραμμίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης στον εαυτό και της αποδοχής ως βασικά στοιχεία για ουσιαστικές συνδέσεις.

Ο Κέρτις τονίζει ότι η αποδοχή και η εγκατάλειψη του ελέγχου οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές και καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών μας. Snapshot powered by AI

Την υπερηφάνειά του για την ελληνική καταγωγή του εξέφρασε ο Τζιμ Κέρτις, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά του έχει ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο. Ο επιχειρηματίας, συγγραφέας και transformational coach μίλησε για την ελληνική πλευρά της οικογένειάς του, τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε με την υγεία του, αλλά και τον έρωτά του με την Τζένιφερ Άνιστον.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», o Κέρτις αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές της προσωπικής του διαδρομής, εξηγώντας πώς οι εμπειρίες του διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και τις σχέσεις.

Οι ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο

Όταν ρωτήθηκε τι αγαπάει περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα, ο ίδιος απάντησε: «Τον οικογενειακό προσανατολισμό. Και είμαστε παθιασμένοι, έχουμε ταπεραμέντο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζιμ Κέρτις εξομολογήθηκε πως η σπάνια πάθηση με την οποία διαγνώστηκε στο παρελθόν, η οποία επηρέασε τον νωτιαίο μυελό του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει για ένα διάστημα, άλλαξε δραματικά τον τρόπο που σκέφτεται και αντιμετωπίζει τη ζωή: «Πραγματικά μου αφαίρεσε αυτή την ικανότητα να νιώθω δυνατός στο σώμα μου. Για πολύ καιρό ένιωθα πολύ αδύναμος και επίσης μου αφαίρεσε αυτή την αίσθηση του "σκληρού άνδρα", αυτής της αρρενωπότητας. Και αυτό που μου έδωσε είναι μια πραγματική ταπεινότητα. Και επίσης μου έδωσε μια κατανόηση του ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου. Να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που δυσκολεύονταν, να βοηθήσω ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι. Οπότε, πέρα από οποιαδήποτε εκπαίδευση έχω, αυτή η προσωπική εμπειρία είναι που με ώθησε να βοηθήσω τους ανθρώπους», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, για να φτάσει στο σημείο αυτό, πέρασε αρκετός καιρός: «Πήρε πολύ χρόνο. Ήμουν θυμωμένος, λυπημένος... Ντρεπόμουν. Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ντρέπονται. Πιστεύουν ότι δεν αξίζουν πια, ότι δεν είναι αρκετά καλοί».

Η σχέση με την Τζένιφερ Άνιστον και η διαφορετική προσέγγιση στον έρωτα

Ο Τζιμ Κέρτις μίλησε και για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, αποκαλύπτοντας πως ο έρωτας ήρθε στη ζωή του σε μια περίοδο κατά την οποία δεν ένιωθε την ανάγκη να αποδείξει την προσωπική του αξία μέσα από μια σχέση.

«Ο έρωτας με βρήκε όταν δεν τον χρειαζόμουν για να αποδείξω πόσο αξίζω. Όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή συμβαίνει αυτό. Όταν πια δεν είσαι τόσο απαιτητικός, αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν και εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τότε έρχονται περισσότερα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είχα προβλέψει αυτόν τον συγκεκριμένο έρωτα, αλλά πίστευα ότι όλοι έχουμε μια διαίσθηση. Δεν ακούμε τη διαίσθησή μας αρκετά. Όταν ακούς τη διαίσθησή σου, όταν ηρεμείς το άγχος σου, όταν ηρεμείς και ρυθμίζεις συναισθηματικά τον εαυτό σου, θα έχεις "γνώσεις". Ήξερα πού θα ζούσα τώρα. Ήξερα ότι θα ήμουν σε μια σχέση. Ήξερα ότι ερχόταν και άφησα τον έλεγχο και το άφησα να έρθει».