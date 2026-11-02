Δανάη Μπάρκα: Υποδέχεται τον Νοέμβριο με τον σύζυγό της - Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα διανύει την εγκυμοσύνη της και αναμένει το πρώτο της παιδί μέσα στον Νοέμβριο.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η εγκυμοσύνη της ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά τον γάμο της με τον επιχειρηματία σύζυγό της.

Η Δανάη και ο Φάνης ετοιμάζονται για το νέο στάδιο της ζωής τους ως γονείς. Snapshot powered by AI

Την πιο ωραία περίοδο της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσει αγκαλιά το πρώτο της παιδί. Η παρουσιάστρια θέλησε να υποδεχτεί με έναν τρυφερό τρόπο τον Νοέμβριο, ποστάροντας νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά και τον Φάνη Μπότση στο πλευρό της.

«Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποτυπώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη διάθεσή της. Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο του καλού της φίλου, Άρη Καβατζίκη. «Θεέ μου γεννάμε», έγραψε στη Δανάη Μπάρκα αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αντίστροφη μέτρηση για το baby boom έχει ξεκινήσει.

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Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ είχε προηγηθεί ο γάμος της με τον επιχειρηματία. Πλέον, ετοιμάζονται για το πιο όμορφο ταξίδι, αυτό της μητρότητας.