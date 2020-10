The Voice: Γύρισαν τις καρέκλες τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (video)

The Voice: Η ταλαντούχα Ζακυνθινιά που άφησε τους κριτές με το στόμα ανοιχτό

Μία από τις ωραιότερες ερμηνείες στο επεισόδιο της Κυριακής (18/10), ήταν αυτή της Λεονάρντα Καλοφώνου.

Με καταγωγή από Ζάκυνθο και Ιταλία, η νεαρή ερμήνευσε το «Way Down We Go» στο έκτο blind του The Voice και έδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα πως το επίθετό της δεν είναι τυχαίο. Η καλλίφωνη Λεονάρντα έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει -αρχικά- την καρέκλα της από τα πρώτα δευτερόλεπτα ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και οι άλλοι τρεις coaches.

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν ο… τυχερός, καθώς κατάφερε να την πάρει στην ομάδα του, μετά από σκληρή «μάχη» με τους άλλους τρεις κριτές.

