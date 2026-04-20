Ο Μακάριος ανεβαίνει στο βουνό, πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας και γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν «αφιερωμένη» στον Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος δεν κατάφερε να κλείσει ούτε δυο εβδομάδες υφυπουργός. Βέβαια δεν έσπασε το ρεκόρ το οποίο κατέχει ο Αρίστος Δοξιάδης που έμεινε για 3-4 μέρες υφυπουργός Ανάπτυξης το 2023. Τώρα ο Μακάριος άνοιξε μέτωπο και με την Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και με την κυβέρνηση συνολικά και τον βλέπω να βγαίνει στο «αντάρτικο» μιας και η πολιτική του καριέρα δεν φαίνεται να είναι μακρά... Πιστεύω θα απολαύσουμε και άλλα επεισόδια με τις εμφανίσεις του από εδώ και πέρα. Να μην ξεχάσω να επισημάνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του δεν αναφέρθηκε καθόλου στην περίπτωση του Μακάριου. Ούτε μισή πρόταση δεν αφιέρωσε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ... Έχει κι αυτό την σημασία του.

Η παραγραφή και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα

Θα παραμείνω ολίγον στον γκουρού της πολιτικής επικοινωνίας Μακάριο Λαζαρίδη για να σας πληροφορήσω ότι δεν χρειάζεται να γράφετε με σιγουριά ότι θα κινηθεί εναντίον του νομική διαδικασία για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα που έλαβε από τους διορισμούς του σε γραφεία υπουργείων κλπ. Οι υποθέσεις αυτές έχουν παραγραφεί πλέον οπότε τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Αν θέλει ο ίδιος να τα επιστρέψει για να «εξιλεωθεί» πολιτικά είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Και αστικά και ποινικά οι υποθέσεις έχουν παραγραφεί πάνω στην πενταετία, εκτός κι αν κάποιος ισχυριστεί ότι είναι κακούργημα αυτό που έκανε οπότε η παραγραφή πάει στα 20 χρόνια και έχει σχέση και το ποσό που καταχράστηκε... Μπέρδεμα δηλαδή... αν και εγώ βλέπω να την γλιτώνει στο τέλος.

Όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας

Ο δήμαρχος Αθηναίων θα κάνει κοινή εμφάνιση με τον Τσίπρα την Τρίτη στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μακρή για τον μακαρίτη τον Γιάννη Μπουτάρη. Εντάξει θα είναι και άλλοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης όπως ο Γιάννης Μώραλης, ο Δημήτρης Κουρέτας και ο Νίκος Χαρδαλιάς. Όμως ο Χάρης Δούκας είναι ιδιαίτερη περίπτωση λόγω των ψυχρών σχέσεων του με το Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ακούει για Τσίπρα. Σας θυμίζω ότι η Χαριλάου Τρικούπη «καθάρισε» τον Αντώνη Σαουλίδη εν ψυχρώ επειδή πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα του έριξε πόρτα και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει άραγε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης με τον Δούκα που δείχνει να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό; Δύσκολη εξίσωση.

Οι άρσεις ασυλίας και οι απόντες

Στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11 δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει γαλάζιο αντάρτικο έτσι όπως το ερμηνεύουν ορισμένοι. Δεν θα δημιουργηθεί ρήγμα στην κυβερνητική συνοχή. Γι' αυτό και δεν ετέθη ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Απλά θέλω να μετρήσω πόσοι βουλευτές της ΝΔ θα δηλώσουν απόντες. Πόσοι και ποιοι δεν θα παραστούν. Αυτό θα είναι η είδηση και από εκεί θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Παίζει μπάλα ο Παπασταύρου

Την περασμένη εβδομάδα έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη του έργου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή, σημειώνοντας πως γίνονται πράξη «προσδοκίες, μελέτες και σχεδιασμός δεκαετιών. Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει ο Σταύρος Παπασταύρου παίζει πολύ καλή μπαλίτσα στα ενεργειακά και στη διεθνή διπλωματία και έχει βάλει τη χώρα μας σε άλλο level. Διατηρεί άριστες σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι σύντομα θα υπάρξει αναβάθμισή του στο υπουργείο Εξωτερικών μιας και ο Γεραπετρίτης οδεύει μάλλον για το παλαιό του πόστο εντός του Μεγάρου Μαξίμου σε ρόλο κεντρικού συντονιστή. Κρατήστε τα αυτά θα μας χρειαστούν λίαν συντόμως.

Γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης;

Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι κατάλαβαν... Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC για την παγκόσμια κρίση ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε τις ανησυχίες του για το πού μπορεί να κάτσει η μπίλια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τις λέξεις του «Πιερρ» εγώ διέκρινα τεράστια ανησυχία. Δεν παρέλειψε να πει ότι «δεν βρισκόμαστε ακόμη σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού - αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να εκδηλωθεί. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση με τη δεκαετία του 1970, γίνεται σαφές γιατί η διάρκεια της κρίσης είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας». Πρόσθεσε δε ότι «ο αντίκτυπος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τον έχει χαρακτηρίσει ως ενδεχομένως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Μεγαλύτερη ακόμη και από τις τρεις προηγούμενες μαζί: τα δύο πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Αν κοιτάξουμε τη δεκαετία του 1970, για παράδειγμα, η συνολική απώλεια βαρελιών πετρελαίου ημερησίως ήταν περίπου 10 εκατομμύρια. Σήμερα, η απώλεια ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Και αν εξετάσουμε και το φυσικό αέριο, η καμπύλη που καταγράφεται είναι πιο απότομη από το 2022. Τότε, σε όρους δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (BCM), πέσαμε από τα 155 στα 80, δηλαδή μια σωρευτική απώλεια 75 BCM - αν θέσουμε σε ετήσια βάση τα στοιχεία αυτά τώρα, μιλάμε για μια απώλεια της τάξεως των 110 BCM.

Επομένως, αν συνυπολογίσουμε και τις τρεις περιπτώσεις, ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σύντομα. Και αν προστεθούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά: θείο, ήλιο, πετροχημικά. Συνολικά, πρόκειται για έναν δυνητικά τεράστιο κίνδυνο. Επιπλέον, ο Απρίλιος μπορεί να αποδειχθεί πιο προβληματικός από τον Μάρτιο, διότι τα τελευταία φορτία πλοίων που αναχώρησαν στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσουν έως τις 20 Απριλίου. Συνεπώς, οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο έντονα αισθητές στις αγορές το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξει γρήγορη λύση». Κοινώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ότι νομίζουμε.

Με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ;

«Ήταν στραβό το κλήμα, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος». Ο λόγος για κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης που έτσι κι αλλιώς δεν είχε ποτέ μεγάλη συμπάθεια στους κόλπους της δεξιάς. Αρκετοί στην παράταξη τον θεωρούν «ξένο σώμα» στη ΝΔ και ειδικά τώρα του χρεώνουν τους χειρισμούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αποδίδουν την ιδέα για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που όπως λένε υποβαθμίζει πλήρως το έργο και το ρόλο των αιρετών. Όπως λένε αρκετοί είναι ο ίδιος άνθρωπος που παρέσυρε τον πρωθυπουργό στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, νομοσχέδιο που είχε αρνητικές συνέπειες για την παράταξη. Εγώ ξέρω ότι από το 2019 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης τη διακυβέρνηση της χώρας ο μόνος που επιβίωσε πολιτικά εντός του Μαξίμου.

Επιχείρηση αλλαγής ατζέντας

Πολύ σύντομα το Μέγαρο Μαξίμου θα ρίξει στο τραπέζι τις προτάσεις του για συνταγματικές αλλαγές επί του αριθμού των βουλευτών και του εκλογικού νόμου προκειμένου να μετατοπιστεί η ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω αν θα «συγκινήσει» την αντιπολίτευση η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ούτε τους βλέπω πρόθυμους να ανοίξουν τέτοιο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ εν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και παρακολουθήσεων. Ήδη το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετηθεί λέγοντας ότι η υιοθέτηση του γερμανικού ή του γαλλικού μοντέλου στην εκλογική διαδικασία είναι μια αποπροσανατολιστική συζήτηση σε αυτό το timing.

Γιατί δεν έχει σηκώσει τα τηλέφωνα ο Τσίπρας;

Διαβάζω σε διάφορες παραπολιτικές στήλες ότι δήθεν ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει με κάποιους εκ των ανεξαρτήτων βουλευτών και με ορισμένους παλαιούς συντρόφους του προκειμένου να μετακινηθούν στο κόμμα του. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται συγκράτησα της Αθήνας Λινού, του Ευάγγελου Αποστολάκη, αλλά και του Χρήστου Σπίρτζη ο οποίος στο παρελθόν ήταν αρκετά κοντά στον πρώην πρωθυπουργό. Επειδή όμως το έψαξα, σας διαβεβαιώνω ότι ο Τσίπρας δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με κανέναν. Έχει θέσει έναν όρο "όποιος θέλει να έρθει μαζί μου πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής" και πέραν τούτου ουδέν. Ούτε παζάρια κάνει, ούτε υποσχέσεις δίνει. Επίσης για να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένες λεπτομέρειες δεν πρόκειται να ηγηθεί κάποιου κόμματος «ομπρέλα» υπό μορφή «συνασπισμού». Αυτά για να μην τρέφουν ελπίδες ορισμένοι.

Ο «πόλεμος» Κασσελάκη - Πολάκη

Με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη ο Στέφανος της καρδιάς μας είναι λέει έξαλλος με τον Παύλο Πολάκη διότι κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο Σφακιανός αποκάλυψε πρώτος το μαϊμού πτυχίο του Μακάριου. Ο Κασσελάκης ισχυρίζεται ότι αυτός έβγαλε πρώτος την είδηση και τον αναπαρήγαγε ο Πολάκης. Ρε κάτι αγωνίες που έχει ο παρολίγον πρωθυπουργός. Άσε που έβαλε πλώρη και ξεψαχνίζει όλα τα βιογραφικά των πολιτικών του αντιπάλων μπας και βρει κάποιον ακόμα με σπουδές Λυκείου... Θέλει λέει να δει το πτυχίο του βουλευτή Πειραιά Δημήτρη Μαρκόπουλου. Στέφανε δείξε κι εσύ ολόκληρο το πόθεν έσχες ρε bro να τους κουφάνεις όλους...

Ανοιχτή κόντρα και ρουκέτες

Η στήλη θέλει να αγιάσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά δεν την αφήνουν. Και αυτό γιατί βλέπει ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε ανοιχτή κόντρα της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια κόντρα που έχω την αίσθηση ότι θα λάβει διαστάσεις με την έλευση της Κοβέσι στο forum των Δελφών όπου αναμένονται ρουκέτες. Και είναι αλήθεια πως το επιχείρημα ότι κόβει σε κομμάτια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μπάζει. Γιατί πολύ απλά οι υποθέσεις όπου εμπλέκονται Υπουργοί και βουλευτές είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες και για να προχωρήσουν θα πρέπει να γίνουν άρσεις ασυλίας και γενικώς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αγιογραφίες και πραγματικότητα

Κατά τα λοιπά διαβλέπω μια προσπάθεια αγιοποίησης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίου Δημήτρη Μελά ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα έχει καλά ξεμπερδέματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και όταν λέω αγιοποίησης εννοώ τη λογική ότι αυτό που έκανε συνηθίζεται. Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά θέλουν να μας πείσουν ότι συνηθίζονται τα παράνομα ρουσφέτια. Έτσι είναι αν έτσι νομίζουν. Και αυτό διότι ο κ. Μελάς μαζί με την κα Αθανασία Ρέππα δικάζονται με βαριές κατηγορίες που αφορούν στην εξαφάνιση ελέγχων που είχαν γίνει για να πληρωθούν συγκεκριμένοι παραγωγοί.

Καθυστέρηση

Για να επανέλθω όμως στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν κάποιος μπορεί να την κατηγορήσει είναι για καθυστέρηση. Γιατί αν μη τι άλλο διαβάζοντας την πρώτη δικογραφία μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει ότι μιλά για εγκληματική οργάνωση. Και αυτή την εγκληματική οργάνωση δεν την έχουμε δει να αποτυπώνεται σε δικογραφία πλην της ευλόγως αποσπασματικής που πήγε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης Υπουργών για Βορίδη και Αυγενάκη όπου βεβαίως περιλαμβάνει μαργαριτάρια για το πως δρούσε η οργάνωση. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν αργεί αν και η τεκμηρίωση μιας εγκληματικής οργάνωσης , το δέσιμο όπως λέγεται στη γλώσσα των εισαγγελέων είναι δύσκολο.

Από αλλού θα το βρουν

Πάντως να μου το θυμηθείτε ότι τσάμπα έλεγε και έκανε ο Φραπές διάφορα για την Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και το πως θα την «ξεσκίσουν». Γιατί μπορεί να ήλθε το όνομά της στο προσκήνιο με την τελευταία δικογραφία αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή καθαυτή η δικογραφία δεν έχει κάνει και πολύ χαρούμενους όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς εις τας Αθήνας γιατί όπως ακούω έχει τα θεματάκια της στην τεκμηρίωση και το στοιχείο της υπερβολής σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Και για να το πούμε ποιο ξεκάθαρα από την Παπανδρέου περιμένουν οι περισσότεροι να το βρουν στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά από άλλους εισαγγελείς θα έλθουν οι βόμβες. Θα έλθει από εισαγγελείς που δεν ενδιαφέρονται καθόλου να ακούγεται το όνομά τους και μεταξύ αυτών είναι και αυτοί που υπέγραψαν το πρώτο διαβιβαστικό όπου δεν υπάρχει το όνομα Παπανδρέου. Σημειωτέον ότι το πρώτο διαβιβαστικό εστάλη άρον άρον για λόγους παραγραφής των αδικημάτων Βορίδη όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ξέρουμε όμως αν εδώ έκλεισε ο κύκλος Βορίδη γιατί στην πορεία προέκυψε και νέο συμφωνώ.

Η σιγή Μπουκώρου και οι κουμπάροι

Κατά τα λοιπά μαθαίνουμε ότι ο Χρήστος Μπουκώρος μετά από αυτά που είπε δημόσια πρόσφατα έχει μπει σε καθεστώς σιγής ασυρμάτου και δεν μιλάει πια σε κανέναν μετά από άνωθεν εντολές. Και δεν μιλά αφού άφησε σαφή υπονοούμενα ότι χειραγωγήθηκε η έρευνα της Πόπης Παπανδρέου από την οικονομική αστυνομία και πως αρχικά τα ονόματα των βουλευτών ήταν δύο και μετά από πολλά πήγαινε έλα αυξήθηκαν στα είκοσι. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω πόσα ήταν τα ονόματα. Μου προκαλεί όμως εντύπωση πως γίνεται να μην υπάρχει στην τελευταία δικογραφία τίποτα για κάτι κουμπάρους του Δημήτρη Μελά. Δεν μιλούσαν καθόλου αυτοί και οι παρατρεχάμενοί τους με τον Μελά; Όχι τίποτα άλλο αλλά κάτι θυμάμαι από την πρώτη δικογραφία και μου κάνει εντύπωση η εξαφάνισή τους από τη δεύτερη της Πόπης Παπανδρέου.

Ο φόβος των επιτοκίων

Μπερδεμένοι είναι στην ΕΚΤ για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν στο μέτωπο των επιτοκίων. Η μια πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να το δουν άμεσα μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ και άλλοι να μετρήσουν τα δεδομένα τον Ιούνιο διότι τα πράγματα αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Με αυτά και με αυτά κανένας δεν μπορεί να είναι και τόσο βέβαιος ότι δεν θα έλθει καμιά ξαφνική κεραμίδα αύξησης επιτοκίων που μαζί με τις αυξήσεις στα καύσιμα και γενικά τις τιμές των προϊόντων θα βάλει πάλι φωτιά σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά.

Υπό αίρεση

Για να ξέρετε, οι τράπεζες μπορεί να έχουν ανακοινώσει μερίσματα ή να ετοιμάζονται να αποφασίσουν μερίσματα στις Γενικές Συνελεύσεις που ξεκινούν από αυτή την εβδομάδα αλλά για να τα μοιράσουν θα πρέπει να υπάρξει η έγκριση του SSM. Έτσι μπορεί να δούμε αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων υπό αίρεση. Τι σημαίνει αυτό; Αν δεν δώσει συγκατάθεση ο SSM θα πρέπει να ξαναγίνει συνέλευση για να αποφασίσει με βάση τις επιταγές του SSM.

Ποιος θα μαζέψει την Εθνική;

Μιας και μιλάμε για τράπεζες αναρωτιέμαι πότε θα μαζέψει κάποιος τις αλχημείες της Εθνικής με την dual πιστωτική και χρεωστική κάρτα. Γιατί όπως και να το κάνουμε εδώ έχουμε τον ορισμό της καταχρηστικής πρακτικής όπου η τράπεζα σου λέει αφού πρώτα σου έχει στείλει υποχρεωτικά μια άλλη κάρτα από αυτή που είχες ζητήσεις και αυτή που είχες ότι αν δεν τη θες ζήτα μια χρεωστική αλλά αν ξέρεις ότι οι όποιες παροχές είχες πριν κόβονται. Δεν ξέρω αν σας θυμίζουν κάτι τέτοιες πρακτικές αλλά εγώ αναρωτιέμαι αν τελικά σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι ή απλά νόμος είναι το δίκαιο της Εθνικής. Αλήθεια οι εποπτικές αρχές που ακριβώς βρίσκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση;

Οι λογαριασμοί της ΚΡΙ ΚΡΙ

Την ερχόμενη Τετάρτη έχει ανακοινώσει η ΚΡΙ ΚΡΙότι θα δημοσιεύει αποτελέσματα για τη χρήση του 2025. Μια εβδομάδα δηλαδή πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας. Μέχρι τότε μαθαίνουμε ότι η εταιρία θα δώσει 3 εκ ευρώ για bonus και αυξήσεις μισθών το 2026. Αν και ήταν και πιο αναλυτικοί για την κατανομή των 3 εκ ευρώ θα μας έκαναν πιο σοφούς. Γιατί το 2024 είχε μισθοδοσία 20,7 εκ ευρώ και 644 εργαζόμενους ενώ τώρα αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει τους 850 και υποθέτουμε πως με τις προσαρμογές θα πρέπει αναλογικά φέτος να ξεπεράσει τα 30 εκ ευρώ και στο τέλος του 2025 τα 27 εκ ευρώ. Αναμένουμε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που σε επίπεδο καθαρών κερδών δεν φαίνεται να είναι και τόσο ικανοποιητικά και επανερχόμαστε.

Τα θαύματα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τελικά όταν η δημιουργική λογιστική θριαμβεύει όλα γίνονται. Κλασικό παράδειγμα η Εθνική Ασφαλιστική που ενώ έδειξε κερδοφορία κοντά στα 50 εκ ευρώ η καθαρή της θέση μειώθηκε κατά πάνω από 30 εκ ευρώ. και το ερώτημα πως έγινε το … θαύμα. Η απάντηση είναι απλή. Οι ζημιές σε ένα βαθμό μείωσαν απευθείας τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη έμειναν κέρδη όπου επί της ουσίας τα περισσότερα προέρχονται από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου και είναι προφανές ότι δεν μπορούν να επαναληφθούν. Το καλύτερο όμως σας το επιφυλάσσω για το τέλος. Η Εθνική λοιπόν έδινε επιβραβεύσεις σε μετοχές στο προσωπικό μέσω των περίφημων stock options. Και αυτό σταμάτησε μετά από σύσταση (εντολή λέγεται αυτό) της Τράπεζας της Ελλάδος. Μπορεί κάποιος παρακαλώ να μας ενημερώσει γιατί δόθηκε η εντολή και αν υπάρχει θέμα κατάχρησης στην παροχή κινήτρων;

Πρωτότυπη κίνηση

Αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον η απόφαση της Παπουτσάνης να διανείμει κέρδη προηγούμενων χρήσεων σε είδος από ίδιες μετοχές που κατέχει. Ουσιαστικά δηλαδή με τιμή 3,57 χαμηλότερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής οι μέτοχοι θα πάρουν δωρεάν μετοχές όσες τους αναλογούν με βάση τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και έτσι η εταιρία δεν θα διαγράψει τις ίδιες μετοχές ή δεν θα τις μοιράσει δωρεάν σε στελέχη όπως έκαναν και κάνουν άλλες εταιρίες. Με τον τρόπο αυτό οι μέτοχοι ουσιαστικά επωφελούνται έστω και αν η ωφέλεια αυτή δεν είναι σε μετρητά για τους δοθεί η επιλογή αξιοποίησης κατά το δοκούν.