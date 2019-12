Brain Gain: Πώς γίνεται πραγματικότητα η «μεγάλη επιστροφή» των νέων στην Ελλάδα

Οι Έλληνες έχαναν χρήματα καθώς οι οικονομικές τους δυνατότητες και η αγοραστική τους ισχύς μειώθηκαν δραματικά, όμως παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό αυτών μετανάστευσε στο εξωτερικό, προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι Έλληνες που άφησαν την πατρίδα τους αναζητώντας διέξοδο σε άλλες χώρες, ήταν νέοι, που είχαν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βρίσκονταν στην πιο παραγωγική τους ηλικία. Ήταν έτοιμοι να προσφέρουν όμως όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον, που εδώ δεν μπορούσαν καν να διακρίνουν. Έψαχναν δουλειά με αξιοπρεπή αμοιβή και ικανοποιητικές συνθήκες και δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα.

Η τάση αυτή όμως το τελευταίο διάστημα δείχνει να αλλάζει, για δύο λόγους κυρίως: Πρώτον η γενικότερη κατάσταση έχει ανατραπεί, με το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα να είναι περισσότερο αισιόδοξο από ό,τι ήταν για παράδειγμα, πριν από πέντε χρόνια. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις προσπαθούν πλέον να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα προσελκύσουν Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να εργαστούν. Αυτός ο δεύτερος λόγος είναι και ο πιο σημαντικός, καθώς μιλάμε για συγκεκριμένες στρατηγικές, κάποιες από τις οποίες μάλιστα έχουν ήδη αποδώσει, ενώ επιπλέον αποδεικνύει στην πράξη πως οι συνθήκες στη χώρα μας έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Από το Brain Drain λοιπόν, τώρα η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο Brain Gain και αυτός είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα για να σταματήσει να χάνει ανθρώπινο κεφάλαιο και να επιστρέψει στην ανάπτυξη.

Το παράδειγμα της Stoiximan

Πολλοί από τους Έλληνες που έρχονται στην πατρίδα για διακοπές, αναζητούν το διάστημα αυτό ευκαιρίες για να επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα τους και να εργαστούν στον τομέα τους, σε εταιρίες που παρέχουν όλα τα εχέγγυα τόσο για τις συνθήκες εργασίας, όσο και για τις προοπτικές ανέλιξης στην καριέρα τους. Μία από τις εταιρίες που έχει κάνει πράξη το Brain Gain είναι η Stoiximan, επαναπατρίζοντας ήδη αρκετούς νέους Έλληνες και συνεχίζοντας ένα πρόγραμμα που έχει ήδη αποδώσει στο έπακρο. Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Try this at home», που όχι μόνο προτρέπει νέους που έχουν φύγει, ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν με μια δελεαστική πρόταση εργασίας, αλλά και τους διευκολύνει στο νέο ξεκίνημα με το ειδικά σχεδιασμένο Kickstart Bonus που τους προσφέρει.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει το ποσό των 2.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης, το οποίο και παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος άμεσα, με την υπογραφή της σύμβασης για τη θέση που του προσφέρθηκε, καθώς και τρεις επιπλέον μισθούς στη διάρκεια του πρώτου έτους της μετεγκατάστασής του. Με τον τρόπο αυτό η Stoiximan αποδεικνύει πως έμπρακτα ενδιαφέρεται στην αναστροφή του Brain Drain, στην επιστροφή αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτέλεσε την πραγματική απώλεια για την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Stoiximan τόλμησε να επενδύσει στην επιστροφή των νέων στην Ελλάδα και ήδη μέσω της πρωτοβουλίας Try this at home, περισσότεροι από 20 νέοι επαγγελματίες επέστρεψαν "σπίτι" τους! Μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψεις και εσύ ή κάποιος δικός σου άνθρωπος;